Исследования показывают, что после летних каникул учителя тратят около 2 – 3 недель на повторение прошлогоднего материала.

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В то же время другое исследование показывает, что ученики обычно хуже проходят стандартизированное тестирование после летних каникул, чем перед ними.

Что делать родителям, чтобы дети за лето не забыли выученное

Советы от психолога

Детский психолог Татьяна Скрипник говорит, что ребенок – это не мешок, и его не надо постоянно "пичкать знаниями". А каникулы стоит проводить так, чтобы сохранять и формировать познавательный интерес у детей.

Чтобы запомнить информацию, нужно подкрепить ее эмоциями. И они должны быть позитивны, чтобы дети хотели получать подобный опыт снова. Например, покажите ребенку, какой разнообразный окружающий мир – посещайте музеи, выставки, мастер-классы, путешествуйте,

– советует она.

Также психолог говорит, что родители должны быть примером для своих детей. Поэтому если родители не берут в руки книг или читают только посты в фейсбуке, то нельзя ожидать, что дети вдруг возьмутся за чтение.

"Объясняйте ценность знаний через жизненный опыт. Если едете за границу – нужен иностранный язык. Если выбираете город – это уже география и история. Если музей – надо знать, что там. Это развивает", – добавляет Татьяна Скрипник.



Ребенок с мамой в путешествии / Фото Unsplash

И последнее, что отмечает психолог, родители должны помнить, что к современным детям невозможно подходить со старыми методами: "Сегодня читаешь вот столько", потому что дети всегда спросят "для чего?".

Советы учительницы

Учительница третьего класса Галина Олещинская дала свои советы, как влиять на "летнее забывание" детей. Отдельно:

Пусть дети ведут "Дневники летних впечатлений", в которых будут зарисовывать и описывать события своей жизни летом. Также дети могут фотографировать интересные места, памятники культуры и потом делать из этого коллаж. Летом можно поручать детям выбирать продукты, подсчитывать стоимость и рассчитываться в магазинах. Или составьте договоренность – читать 15 или 20 минут ежедневно.

Чем занять детей летом, чтобы поддерживать интерес к учебе

Введите семейный книжный клуб

Выберите какую-нибудь интересную книгу и прочитайте ее всей семьей. А после этого соберитесь ее обсудить. Создание такой общей традиции будет побуждать ребенка к развитию критического мышления.

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Выберитесь в музей, зоопарк или на природу

И не просто, чтобы посетить. Помогите детям насладиться практическим опытом и начните тематические разговоры. Исследуйте историю или биологию животных, чтобы заинтересовать детей.

Интересно, что дети получают больше знаний из музеев, если там есть практические активности. Также помогают вопросы родителей, как дети понимают то, что только что увидели.

"Наймите" маленького планировщика

Если вы собираетесь в отпуск – привлеките ребенка к планированию. Дайте ребенку карты и путеводители – и увидите, как он использует свои навыки, чтобы составить план.

И скажите рассчитать примерную стоимость путешествия. Если у вас есть приблизительные данные.

Поезжайте в виртуальный отпуск

Если этим летом не удастся поехать в настоящий отпуск с ребенком – вы можете с помощью интернета спланировать с ребенком будущий или отправиться в виртуальный. В сети есть множество виртуальных 3D-туров, онлайн-музеев и тому подобное.



Ребенок может виртуально посетить музей / Фото Unsplash

Библиотека – как часть планов на лето

В библиотеках часто проводятся летние книжные клубы, чтения и творческие мероприятия. Все эти активности не дадут разуму расслабиться.

Или сами введите летнюю программу чтения и убедитесь, что ребенок читает книгу, которая ему одновременно интересна и является для него "вызовом".

Интересно! Одно из исследований показало, что летнее чтение не имело влияния на навыки. Почему? Потому что дети, участвовавшие в исследовании, выбирали книги, которые им было легко читать.



Поэтому когда вы ищете книгу, очень важно убедиться, что ребенок увлечен содержанием, но также нужно, чтобы книга знакомила с новыми словами и идеями.