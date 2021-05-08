Буллинг в школе из-за одежды учеников

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что учащаются и случаи буллинга из-за внешнего вида учащихся, что недопустимо.

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"Часто слышу от поклонников школьной формы: "Дай им волю, будут в купальных костюмах ходить на уроки...", ”Я был директором школы в течение десяти лет, ни разу не видел учеников или учениц в столь вызывающей одежде", – говорит Горбачев.

Он согласился, что, конечно, школьники одеваются не так, как старшее поколение. К примеру, они могут волосы покрасить в яркий цвет и тому подобное.

Но какое учителю до этого дело, как учителю? Детей надо воспринимать такими, как они есть. Потому что воспитывают не слова, а поступки,

– заявил образовательный эксперт.

Стоит ли учителям из-за внешнего вида ребенка обращаться к родителям? Горбачев считает, что этого делать не стоит. По его словам, вопросы касательно одежды ребенка решаются тремя словами – опрятно, удобно, в соответствии с сезоном.

"Без сомнения, учитель имеет право требовать, чтобы ребенок был в чистой одежде. Или обратить внимание, если ребенок в декабре пришел в школу без куртки. И это единственная причина звонить родителям относительно одежды – если ребенок одет не по сезону”, – отметил он.

Пример с буллингом в школе! Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань во время разговора с 10-классниками позволяла себе некорректные высказывания о внешнем виде учащихся.

В частности, она упрекнула подростков, что они носят спортивные и дырявые брюки. А одной из школьниц она обратила внимание на целлюлит. Детали – читайте по этой ссылке.

Как реагировать на буллинг в школе? Сергей Горбачев считает, что самое главное – не молчать.

Так, по его словам, если ученик является жертвою буллингуа, то ему нужно обратиться к учителю и с заявлениями к руководителю учреждения образования. И обязательно опираться на факты.

Если человек чувствует, что его травят, надо собирать факты. Это могут быть документы, свидетельства тех, кто видел эти события. Если видите, как ваши права или права другого человека нарушаются, вы имеете право это зафиксировать с помощью аудио или видеозаписи,

– отметил эксперт.

Поборы в школе: что делать родителям

В соцсетях родители часто жалуются на поборы родительских комитетов в школах. Но куда на них жаловаться?

Образовательный омбудсмен, прежде всего, советует родителям не сдавать деньги в школы. Конечно, трудно сопротивляться давлению, и не все на это решаются. Но, если уж требуют деньги, то надо поставить в известность директора.

Медийное освещение неплохо работает, потому что мало кому хочется стать объектом придирчивого недоброжелательного внимания. Если и это не помогает – обратиться в полицию по статье "Вымогательство",

– отметил он.

Эксперт рассказал, что администрация школ деньги уже давно не собирает, потому что знают, что это может для них обернуться серьезными неприятностями. Поэтому это делают родительские комитеты.

"Они приходят к другим родителям, мол, давай деньги, потому что школе не хватает на санитайзеры и салфетки, – добавил он.

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Но Сергей Горбачев говорит, что это недопустимо. Поэтому он направил в комитет Рады письмо с предложением внести изменения в закон Об образовании, чтобы обязать руководителей школ подавать запросы о своих потребностях, а не собирать деньги с родителей.

И омбудсмен добавил, что если родители уже решили бороться за свои права, то им надо быть готовыми к тому, что на них будут давить. Но надо защищаться самим и помогать защищаться другим.

Пример с поборами в школе! В одной школе на Полтавщине мама собрала деньги на чайник для класса. Но родители одной ученицы не сдали деньги из-за финансовых проблем. И учительница запретила их ребенку набирать воду из чайника.