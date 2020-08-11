Для большинства выпускников поступление в университет – это важный шаг в жизни. Поэтому, если абитуриент вдруг узнает, что он никуда не поступил, он может расстроиться. Но что же делать дальше?

Известный образовательный эксперт и президент корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский поделился советами, что делать абитуриенту, который не поступил в университет, передает ВсеОсвіта.

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По его словам, кто-то может расстроиться, впасть в депрессию, обвинять всех вокруг и проклинать судьбу, а другой – осознает эту неприятность и будет искать выход из ситуации. Возможно, все не так плохо.

Спиваковский уверяет, что можно сесть на шею родителям и целый год нервировать их, но лучше не вешать нос и в каждой неудаче искать удачу. "Миллионы людей в первый год обучения не поступают в вуз, и они не чувствуют какой-то потери. Наоборот, потом говорят, что так даже лучше", – отметил эксперт.

Что же делать абитуриенту, который не поступил в вуз

Надо рассматривать разные варианты. Например, как говорит эксперт, можно подать документы в европейские университеты.

"Если есть мозг, то стоит поступать в какой-нибудь европейский вуз: польский, чешский или немецкий. Там все практически бесплатно, и много денег не нужно, а перспективы гораздо лучше. И коронавирус сейчас не является препятствием, потому что есть возможность дистанционного обучения", – добавляет Спиваковский.

Еще один из возможных вариантов – поступить в университет-онлайн заграницей. Или же вы можете начать онлайн-курсы, или заниматься самообучением и тому подобное.

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Но лучший выход из ситуации по мнению господина Спиваковского, это пойти работать, так как понимание “работы” сегодня ценится выше, чем диплом.

Эксперт советует сразу выбрать компанию своей мечты и пойти туда работать на любую должность, даже незначительную. Потому что в современном мире ротация кадров происходит быстро, таким образом вы сможете подняться по карьерной лестнице.