Франция

Учительница украинской школы Святого Владимира в Париже Любовь Любчик рассказала, что классные руководители меняются во французских классах каждый год. Это делается для того, чтобы у них не было любимцев и коррупционных схем.

К теме Как оценивают детей в школах Канады: интересный пример для Украины

Обязанности классных руководителей во Франции – связь школы с семьей и заполнение документации.

В то же время отдельных воспитательных часов во французских школах нет, потому что они интегрированы почти во все предметы. А экскурсии проводят учителя-предметники во время уроков.

Классное руководство там оплачивается дополнительно. Не каждый учитель работает классным руководителем, в основном это зависит от решения дирекции и желания учителя.

Германия

Учительница математики в частной школе в Германии Руслана Радчук сказала, что в стране нет общего министерства образования. Каждый регион имеет свои правила и в школах они могут отличаться.

В частной школе в Саксонии-Ангальт классный руководитель – это как "мама" для класса. В обязанности классного руководителя входят коммуникация с родителями, проведение родительских собраний, экскурсий и внешкольных активностей, написание отчетов, заполнение характеристик на ученика и т. п.,

– рассказала она.

А если у кого-то из учеников есть проблема с учителем, то классный руководитель – это первый человек, к которому обращаются. Воспитательных часов там тоже нет. Но на дистанционном обучении раз в неделю учитель с классом говорили о жизни.

Кроме того, за классное руководство есть надбавки. Условно, если учитель получает 2500 евро, то за классное руководство ему добавят еще 100.



Учительница работает классным руководителем в школе / Фото thoughtco.com

Также в школах Германии принимают во внимание загруженность учителя. Например, если учитель преподает сложный материал в выпускном классе, ему обычно не дают классного руководства.

Швейцария

Куратор международного фестиваля CULTURESCAPES в Базеле Екатерина Ботанова говорит, что образовательная система в Швейцарии также не общегосударственная, поэтому обязанности классных руководителей в разных округах могут отличаться.

Там классные руководители, как и учителя в целом, почти никогда не меняются. Ведь в Швейцарии учительство – это очень престижная и хорошо оплачиваемая работа.

В начальной школе роль классного руководителя подобна украинской. Учитель ведет большинство предметов в своем классе и отвечает за внеклассные активности:

дети ходят на экскурсии в музеи,

играют и проводят пикники в парках,

ходят в походы,

вместе ездят на неделю на лыжи и тому подобное.

Воспитательных часов в швейцарских школах также нет, но есть еженедельный разговор с учениками о впечатлениях от недели или пожелания.

Читайте также Правила поведения детей во время летних каникул: что нужно напомнить ученикам

Зато уже в средней школе в классе есть два куратора, которые делят полномочия классного руководителя. Они читают часть дисциплин, могут проверять задания, проводят еженедельные разговоры с учениками, поддерживают связь с родителями и тому подобное.

Польша

Редактор в Кракове и мама ученицы Вера Балдинюк рассказала, что там в начальной школе предметы преподают разные учителя, но есть одна классная руководительница.

Обычно классный руководитель организовывает много походов в музеи и горы. Однако во времена дистанционного обучения такой учитель проводил только воспитательный час онлайн, где рассказывала о вреде сладкого и тому подобное.

В 3 классе с нами была одна учительница, которая вела почти все предметы. Она занималась детьми и общалась с родителями. Дети готовили школьные праздники (рождественскую ярмарку, концерт), делали благотворительные акции в поддержку бездомных животных и тому подобное,

– сообщила Вера Балдинюк.

Известно, что в Польше классное руководство всегда назначает директор. На конец учебного года учителя знают, кто будет классным руководителем с сентября. Это обязательно, но и оплачивается дополнительно (около 1500 гривен).