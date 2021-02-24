В утвержденной типовой образовательной программе для учащихся 5 – 9 классов говорится о том, что школы могут вводить для изучения предметы "Этика", "Культура добрососедства" или другие курсы нравственного направления. Какие вопросы будут раскрывать детям – читайте в материале.

В МОН отметили, что один из соответствующих предметов этического направления школы могут выбирать по своему усмотрению. То есть это не обязательный учебный предмет.

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Школы с учетом образовательных потребностей учащихся, при утверждении учебной программы, принимают решение о включении в нее предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или иного курса нравственного направления или изучение соответствующих вопросов в рамках курса "Здоровье, безопасность и благосостояние".

Какие вопросы должны раскрыть учителя в содержании этих программ:

эмоционального здоровья,

развития личности и ее психических процессов,

эмоционального интеллекта,

особенностей поведения и их последствий,

эффективного общения,

самоконтроля,

буллинга и противодействия его проявлениям,

критического отношения к информации,

социального здоровья,

семьи и родительства,

нравственных и этических ценностей,

жизненной самоидентификации, смысла жизни, идеалов и мировоззрения,

взаимосвязи составляющих здоровья,

благотворительности, гуманности, поддержки лиц с особыми потребностями,

принятия различий между людьми,

толерантного отношения к взглядам и убеждениям, уважения к идеям других лиц,

спонсорства, меценатства и волонтерства.

Также у детей надо сформировать умение действовать как ответственный гражданин, участвовать в общественной деятельности, проявлять терпимость, создавать атмосферу доверия, работать в команде, соблюдать правила ответственного и этического поведения.

Учителя должны научить учеников уважению к правам человека, уважению к себе и другим людям, восприятию демократических ценностей, ответственности за личное и общественное благосостояние, честности, терпимости, этическому и ответственному отношению к другим.

Что известно о типовой образовательной программе для 5 – 9 классов

Министерство образования и науки разработало типовую образовательную программу, которая создает условия для продолжения реформы "Новая украинская школа" в 5 – 9 классах с 2022 года.

В соответствии с типовой образовательной программой для 5 – 9 классов учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Так, при 5-дневной учебной неделе количество часов составляет:

для учащихся 5 класса – 28 часов в неделю;

для учащихся 6 класса – 31 час в неделю;

для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;

для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;

для учащихся 9 класса – 33 часа в неделю.

Также школы имеют возможность внедрять в образовательный процесс отраслевые и межотраслевые интегрированные курсы, в частности: