Что будут изучать дети на уроках этики в школах: объяснение МОН
В утвержденной типовой образовательной программе для учащихся 5 – 9 классов говорится о том, что школы могут вводить для изучения предметы "Этика", "Культура добрососедства" или другие курсы нравственного направления. Какие вопросы будут раскрывать детям – читайте в материале.
Источник:Интерфакс-Украина
В МОН отметили, что один из соответствующих предметов этического направления школы могут выбирать по своему усмотрению. То есть это не обязательный учебный предмет.
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Школы с учетом образовательных потребностей учащихся, при утверждении учебной программы, принимают решение о включении в нее предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или иного курса нравственного направления или изучение соответствующих вопросов в рамках курса "Здоровье, безопасность и благосостояние".
Какие вопросы должны раскрыть учителя в содержании этих программ:
- эмоционального здоровья,
- развития личности и ее психических процессов,
- эмоционального интеллекта,
- особенностей поведения и их последствий,
- эффективного общения,
- самоконтроля,
- буллинга и противодействия его проявлениям,
- критического отношения к информации,
- социального здоровья,
- семьи и родительства,
- нравственных и этических ценностей,
- жизненной самоидентификации, смысла жизни, идеалов и мировоззрения,
- взаимосвязи составляющих здоровья,
- благотворительности, гуманности, поддержки лиц с особыми потребностями,
- принятия различий между людьми,
- толерантного отношения к взглядам и убеждениям, уважения к идеям других лиц,
- спонсорства, меценатства и волонтерства.
Также у детей надо сформировать умение действовать как ответственный гражданин, участвовать в общественной деятельности, проявлять терпимость, создавать атмосферу доверия, работать в команде, соблюдать правила ответственного и этического поведения.
Учителя должны научить учеников уважению к правам человека, уважению к себе и другим людям, восприятию демократических ценностей, ответственности за личное и общественное благосостояние, честности, терпимости, этическому и ответственному отношению к другим.
Что известно о типовой образовательной программе для 5 – 9 классов
Министерство образования и науки разработало типовую образовательную программу, которая создает условия для продолжения реформы "Новая украинская школа" в 5 – 9 классах с 2022 года.
В соответствии с типовой образовательной программой для 5 – 9 классов учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Так, при 5-дневной учебной неделе количество часов составляет:
- для учащихся 5 класса – 28 часов в неделю;
- для учащихся 6 класса – 31 час в неделю;
- для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;
- для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;
- для учащихся 9 класса – 33 часа в неделю.
Также школы имеют возможность внедрять в образовательный процесс отраслевые и межотраслевые интегрированные курсы, в частности:
- "Робототехника",
- STEM,
- "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы)",
- "История: Украина и мир",
- "Здоровье, безопасность и благополучие",
- "Предпринимательство и финансовая грамотность".
- один из предметов "Этика", "Культура добрососедства" и др.
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