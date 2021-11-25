Что будет, если выпускник Президентского вуза откажется от государственной работы

Студенты Президентского университета после окончания обучения должны будут несколько лет отработать в госучреждении. Если выпускник откажется от этого, ему придется компенсировать большую сумму денег.

В случае отказа выпускника Президентского университета от работы в госсекторе, он должен будет уплатить компенсацию обучения в трехкратном размере. Это подразумевает концепция учебного заведения.

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"Если студент заинтересовал работодателя, он компенсирует обучение в трехкратном размере", – говорится в концепции создания Президентского университета.

В то же время заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук заявил, что этот подход концептуальный и, возможно, будет доработан и изменен.

Эта норма нуждается в доработке и юридическом оформлении... Мы не говорим, что это догма. Возможно, есть другой механизм, который позволит сделать так, чтобы все выпускники оставались в Украине и работали на государство,

– сказал он.

Также, согласно концепции "Президентского университета", после окончания вуза студентам будет гарантировано трудоустройство в государственных компаниях, органах власти, исследовательских и научных институтах.

Отмечено, что после окончания вуза студент обязан проработать в государственном секторе по принципу "сколько учился – столько работаешь", то есть не менее 4 лет.

По словам замминистра, первый набор "Президентского университета" составит 120 студентов. В дальнейшем из года в год набор будет увеличиваться, а максимально возможное количество студентов составит 2,5 тысячи человек.

Он добавил, что в Президентском вузе запланирована бюджетная форма обучения, но в МОН не исключают, что в будущем будет введена и контрактная форма обучения, в том числе для иностранных студентов.

Что известно о Президентском университете

Еще 31 мая Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров начать подготовку проекта по созданию "Президентского университета".

В университете планируют готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации.

Строительство "Президентского университета" на территории государственного ВДНХ в Киеве за три года обойдется в 7,2 миллиарда гривен. На территории вуза хотят разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, зону рекреации и спорта.



Проект Президентского университета / Скриншот 24 канала

Ожидается, что "Президентский университет" приступит к образовательному процессу с 1 октября 2023 года. К этой дате распланирован комплекс строительных и организационно-подготовительных работ. А завершить строительство хотят в октябре 2025 года.