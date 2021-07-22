Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов рассказал, что будет с чиновниками, которые не сдали тест на знание государственного языка и может ли это привести к коррупции.

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По его словам, закон один для всех, поэтому экзамен на владение языком должны сдавать и те, кто работает или претендует на должность в секретариате Кабмина, и даже местная администрация.

Что будет с теми, кто не сдаст экзамен? Немчинов подчеркнул, что такие лица смогут в течение 4 месяцев пересдать тестирование. И за это время человек сможет подтянуть свои знания и получить на экзамене лучших результат.

Немчинов добавил, что сдавать экзамен по государственному языку чиновникам нужно было и раньше, но теперь они обязаны документально подтвердить его результат.

Конечно, такая норма присутствовала, но не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по результатам тестирования. До сих пор большинство специалистов не проходили их,

– ответил министр Кабмина.

Может ли возникнуть коррупция из-за экзамена? Немчинов говорит, что коррупция во время сдачи этого теста исключена, поскольку чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания государственного языка.

Каков экзамен для госслужащих

Экзамен на уровень владения государственным языком предусматривает четыре части:

"Культура речи" (24 тестовых задания)

"Чтение" (20 тестовых заданий)

Участникам тестирования необходимо будет выполнить задания, которые проверяют умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации, соблюдать нормы украинского литературного языка, понимать общий смысл и детали прочитанного текста и тому подобное.

"Письмо" (одна задача открытого типа)

Претенденты на должность госслужащего должны будут прослушать аудиозапись, написать пересказ услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Созданный текст должен содержать не менее 100 слов.

"Язык" (две задачи открытого типа)

Претендент будет иметь возможность показать умение общаться на разные темы, не привязанные к узкому профессиональному направлению. Это будет монолог и диалог участника. Продолжительность не будет превышать 20 минут.

На этом этапе будут оценивать прежде всего логичность, последовательность, лексическую и грамматическую правильность речи, способность поддерживать или начинать разговор, умение выражать свои предпочтения, убеждать, дискутировать и тому подобное.

Как выглядит экзамен на уровень владения украинским языком – образец работы можно посмотреть по ссылке.

К слову, во время первого языкового экзамена, который желающие сдавали 19 июля, произошел технический сбой, поэтому участники на время приостанавливали работу. Время, потраченное на ликвидацию сбоя, участникам добавили. Больше об этом – читайте в статье.