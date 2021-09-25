Журналисты расспросили каждого финалиста, что больше всего их раздражает в современном школьном образовании, и что с этим надо делать.

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Имена 10 лучших учителей Украины

Оксана Ерохина – учительница английского языка из Херсонской гимназии № 3. Анна Бут – учительница по биологии, гражданскому образованию, художественной культуре и немецкому языку, классная руководительница из Мелитопольского профессионального аграрного лицея в Запорожской области. Павел Виктор – учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе. Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве. Глеб Репич – учитель химии из атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице. Юлия Должанская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из Харьковского частного лицея-школы "Ранок". Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания из частной школы Primus Inter Pares School в Днепре. Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове. Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве. Оксана Хомич – учительница начальных классов из Новопечерской школы в Киеве.



10 лучших учителей Украины / Фото "Освіторія"

Отметим, что в этом году лучшего педагога страны Global Teacher Prize Ukraine торжественно объявят 2 октября.

Что больше всего раздражает в школе учителей

Павел Виктор

Учитель физики из Одессы считает, что самая большая ценность педагога – свободное время, которое он может использовать для саморазвития. Однако современные учителя вместо саморазвития должны писать календарные планы, планы воспитательной работы и кучу разных бумаг.

Дайте нам обойтись без этих планов, которые не выполняются по определению, потому что это невозможно. Лишняя бумажная работа – потерянные время, бумага, то есть, уничтожать леса и вредить природе,

– заявил Павел Виктор.

Он добавляет, что в министерских документах его профессия значится как "предоставитель образовательных услуг". "Это унизительно – я учитель, а не предоставитель образовательных услуг. Не надо много ресурсов это изменить", – добавляет Павел Виктор.

Артур Пройдаков

Учителя украинского языка и литературы из Киева больше всего раздражает, что на первом плане – оценки.

В математике остается привязка к каким-то формулам, в химии – к знанию определенных задач, украинский язык сводится к зазубриванию правил, а литература – к пониманию жанра, темы, идеи произведения,

– говорит педагог.

По его словам, надо менять школьное образование, чтобы на первое место выходила практическая польза от уроков, а не оценки.

Артура Пройдакова раздражает формальность обучения, когда внимание уделяется сухой теории и фактажу. По его мнению, такая зацикленность и оторванность от жизни в школе – плохо и грустно.

Глеб Репич

Учителя химии также раздражает оторванность учебной программы от жизни. Сейчас дети практичны, они ничего не будут изучать, не понимая, где это понадобится. О школьной химии реально думают, что в жизни она не нужна.

Дети не осознают, что сталкиваются с ней ежедневно (дома та самая бытовая химия). Так, в обычной школе изучают качественную реакцию на глюкозу, но не все дети знают, что она есть в мёде,

– говорит Глеб Репич.

Так же, когда в школе учат химические источники тока, рассматривают элемент Даниэля-Якоби, изобретенный более 200 лет назад. Почему не ввести в программу литий-ионные аккумуляторы, которые работают в смартфонах или в теслакарах?

"Раздражает, что профессия учителя обесценена и такое отношение из-за мизерной зарплаты. Надо срочно повышать уровень зарплаты учителей. Если не поднимем авторитет профессии, плохо закончим. Образование – фундамент, на котором может строиться страна", – уверен учитель.

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По его словам, действующая система оценивания тоже не подходит детям. Когда ученик чего-то не знает, получает "двойку", и это его демотивирует. Это на самом деле карательная система оценивания. Поэтому его школа перешла на наборную систему оценивания.

Лидия Насонова

Учительница зарубежной, украинской литературы и языка говорит, что ее больше всего раздражают стереотипы, прежде всего эйджизм – стереотипное отношение к учителю из-за его возраста.

Когда мне было 25 лет, слышала в свою сторону от родителей учеников: "Ты в свой паспорт смотрела, как можешь моему ребенку замечания делать?". Сейчас мне 29 лет и этого стало меньше, но есть. Ту же проблему наблюдаю и у младших коллег,

– подчеркивает учительница.

По ее мнению, детям нужно рассказывать истории разных учителей, демонстрируя, что возраст – не помеха профессионализму. Также учительницу раздражают предвзятые мнения, что люди, не имеющие детей, не могут учить других или делают это хуже.

Валентина Гатальская

Учительница английского языка рассказывает, что школа как учебное заведение ее не раздражает, но некоторые требования по постоянному повышению квалификации не по нраву.

Конечно, учитель должен постоянно учиться и самосовершенствоваться, но требования со стороны законодательства относительно обязательного повышения квалификации несовершенны и поэтому постоянно возникают недоразумения,

– объясняет Валентина.

Речь идет об обязательстве собрать сертификаты о 150 часах самообразования за 5 лет от тех, кто имеет лицензию на образовательную деятельность. Но лицензия – это не всегда качество, не всегда интересно и полезно. Международные мероприятия тоже не учитываются, потому что не лицензированы в Украине.

"Я каждый год посещаю различные конференции, семинары, вебинары, сама провожу различные мероприятия для учителей, постоянно сотрудничаю в международных проектах и получаю сертификаты. Но далеко не все они имеют валидность, потому что не вписываются в рамки закона о повышении квалификации", – признается учительница.

По ее мнению, нужно доработать этот неудачный закон, а обязательную аттестацию учителей отменить. Учителя должны иметь право проходить аттестацию только тогда, когда желают повысить квалификационную категорию.

Анна Бут

Учительница биологии, гражданского образования, немецкого языка и художественной культуры говорит, что ее больше всего раздражает формальность, чрезмерная бумажность и бюрократия, которая отнимает много сил, энергии и вдохновения.

Иногда смотришь на все это и не понимаешь, когда работать с детьми. Кажется, что никто не регулирует количество и качество различных конкурсов, флешмобов, где надо участвовать. Наигранность меня убивает больше всего,

– добавляет Анна Бут.

Оксана Ерохина

Учительница английского языка уверена, что нехватка денег – это одна из болезненных проблем. Педагоги работают по напряженному рабочему темпу, приносят работу на дом, и было бы неплохо им иметь время и средства для полноценного отдыха.

Хотелось бы реально достойной оплаты труда, чтобы учительствовать с удовольствием и быть здоровым человеком. Сегодня, к сожалению, выпускники школ, даже имея желание и талант, не идут учиться на учителей, выбирая специальности с достойной зарплатой,

– добавляет Оксана.

Она хочет развития популяризации профессии. Это можно делать, спонсируя программы профессионального развития крутых педагогов.

За свой нелегкий труд прогрессивные учителя часто получают лишь моральное поощрение вроде благодарностей и грамот. Но должны быть реальные стимулы для развития учителей. Например, бесплатная стажировка в передовых школах за границей, оплачиваемые отпуска и тому подобное.

Еще одна больная тема учеников и учителей, по мнению Оксаны Ерохиной, – это устаревшая техника в школе или у педагога дома. Также учителям хотелось бы иметь правовую защиту и возможность отстаивать свои права.

Оксана Хомич

Учительница начальных классов говорит, что в целом учителей раздражает несоответствие нормам количества учеников в классе.

По закону должно быть до 30 учеников, а бывает и 35 и 42. Соответственно, когда помещение не соответствует количеству детей, всем тесно и некомфортно работать, учителя не могут проводить активности в классе. Следует соблюдать нормы,

– подчеркивает она.

По словам Оксаны Хомич, Новая украинская школа предусматривает, что дети должны работать в ячейках. А как это сделать учителю, если в классе 40 человек?

Кроме того, из-за нехватки финансирования учителя, которые хотят креативить, часто вынуждены за свой счет докупать нужные канцелярские принадлежности, цветную бумагу и тому подобное. Поэтому следует повысить финансирование и установить прозрачный контроль за средствами.

Богдан Завидовский

Учитель биологии, естествознания, химии и "Я у світі" признается, что его раздражает, когда есть небольшой конфликт старого поколения и молодого, ибо консервативные учителя не готовы отказываться от стандартной работы в классе, хотя детям это интересно.

Молодым учителям в школах бывает трудно вступать в дискуссию со старшими коллегами, а самостоятельно они вряд ли могут что-то изменить. Есть категории учителей, которые содержатся в школе только за прошлые достижения, хотя ничего нового человек не делает. Это надо менять,

– говорит он.

Также Богдана Завидовского раздражает, что школьная программа часто оторвана от реалий жизни и перегружена.

"Каждый урок новая тема – на практике дети за этим не успевают. Надо сделать обучение более интересным и прикладным для детей, а для этого дать больше свободы на местах школам. Надо определить обязательные темы и темы на усмотрение учителя", – добавляет он.

Юлия Должанская

Учительница украинской литературы и языка признается, что ее больше всего раздражает большое количество бумажной документации, которую можно перенести в электронный вариант. В XXI веке можно использовать электронный журнал.

Я работаю в частной школе, у нас есть удобный для учеников, учителей и родителей электронный журнал. Но поскольку существует требование МОН, мы продолжаем параллельно вести бумажный. Но хочется больше времени уделять ученикам,

– добавляет Юлия.

К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дякив. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.