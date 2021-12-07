Евгений Клопотенко рассказал, что эксперты проводили опрос относительно предпочтений детей. Да, 90% учеников хотят, чтобы в школах стояли салат-бары, чтобы они могли выбрать салатик и пить фреш.
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Что едят дети в школах? По его словам, в основном учащиеся едят то, что хорошо выглядит. Например, нагетсы.
У нас они не во фритюре, а запеченные в духовке, так вкуснее и полезнее. Это они едят. И едят что-то интересное: например, салат из свеклы с семенами и орегано, потому что это звучит круто,
– рассказал Клопотенко.
Также учеников сначала магическим названием привлекает чай масала, а затем они раскрывают вкус специй. В этом напитке почти нет сахара, он живой и классный.
Евгений Клопотенко говорит, что часто слышит от родителей, что их ребенок не ест овощей. "Да нормально они едят овощи, если их хорошо приготовить и красиво подать. Соус винегрет – это просто победа, ты добавляешь его в любое блюдо – и он делает его гораздо вкуснее", – убеждает шеф-повар.
Также победой Клопотенко считает, что они ввели в школьное меню специи. Благодаря этому в школах теперь аромат действительно вкусной еды, а не пережаренного масла или котлет, и детям хочется идти в столовую.
К слову, в Украине в следующем году на реформу системы школьного питания будет выделено 1,5 миллиарда гривен. Средства будут направлены на модернизацию пищеблоков.
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Реформа школьного питания
Эта инициатива основана супругой президента Еленой Зеленской, а разработана Евгением Клопотенко. Новые нормы питания в школах и детских заведениях оздоровления и отдыха станут обязательными с 2022 года.
В мае этого года представили обновленное меню для школьных столовых. Оно рассчитано на 4 недели и включает в себя 160 блюд.
Чем запрещено кормить детей в школах:
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;
- рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 г на 100 г готового продукта или с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.