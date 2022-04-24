Число украинских школьников в Германии может достичь 400 тысяч: нужно много учителей

В Германии заявили, что количество украинских школьников может составить 400 тысяч человек. Для их обучения понадобится до 24 тысяч учителей.

Как заявили СМИ со ссылкой на данные земельных министерств образования, более 1,5 тысяч украинских учителей подали заявки на работу в немецких школах, а часть из них уже нашли себе рабочие места.

Важно К учебе в условиях войны вернулись около 3,5 миллиона учеников, – Шкарлет

В частности, Бавария наняла 200 преподавателей со знанием украинского языка. Учителя получили работу в следующих регионах:

Саксония – 122,

Берлин – 30,

Гамбург – 23,

Шлезвиг-Гольштейн – 23,

Нижняя Саксония – 15,

Саксония-Анхальт – 8.

400 учителей земли Гессен,

300 – в Берлине,

200 – в Рейнланд-Пфальце,

280 – в Баден-Вюртемберге,

170 – в Бранденбурге.

Глава конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин приветствовала такое развитие событий.

Наш опыт показывает, что украинские учителя невероятно помогают учащимся, потому что прежде всего они обеспечивают поддержку и безопасность,

– приводит издание ее слова.

Сейчас в стране учится уже около 61 тысячи украинских школьников. Если верна максимальная оценка федерального правительства, предполагающего, что количество украинских беженцев от российской агрессии в Германии может составить до 1 миллиона человек, то в среднесрочной перспективе Прин ожидает в ФРГ около 400 тысяч украинских школьников. Для их обучения в небольших группах требуется до 24 тысяч учителей.