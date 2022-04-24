Как заявили СМИ со ссылкой на данные земельных министерств образования, более 1,5 тысяч украинских учителей подали заявки на работу в немецких школах, а часть из них уже нашли себе рабочие места.

Важно К учебе в условиях войны вернулись около 3,5 миллиона учеников, – Шкарлет

В частности, Бавария наняла 200 преподавателей со знанием украинского языка. Учителя получили работу в следующих регионах:

Саксония – 122,

Берлин – 30,

Гамбург – 23,

Шлезвиг-Гольштейн – 23,

Нижняя Саксония – 15,

Саксония-Анхальт – 8.

400 учителей земли Гессен,

300 – в Берлине,

200 – в Рейнланд-Пфальце,

280 – в Баден-Вюртемберге,

170 – в Бранденбурге.

Глава конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин приветствовала такое развитие событий.

Наш опыт показывает, что украинские учителя невероятно помогают учащимся, потому что прежде всего они обеспечивают поддержку и безопасность,

– приводит издание ее слова.

Сейчас в стране учится уже около 61 тысячи украинских школьников. Если верна максимальная оценка федерального правительства, предполагающего, что количество украинских беженцев от российской агрессии в Германии может составить до 1 миллиона человек, то в среднесрочной перспективе Прин ожидает в ФРГ около 400 тысяч украинских школьников. Для их обучения в небольших группах требуется до 24 тысяч учителей.