Чипсов не будет, сосисок не будет, – первая леди Елена Зеленская о реформе школьного питания
Первая леди Украины Елена Зеленская сейчас работает над реформированием школьного питания. Новые санитарные нормы, отметила супруга президента, будут реализованы с января 2021 года.
Качественному питанию мешала устарелая нормативная база
Уже в 2021 году украинские школьники могут получить новое питание. Такие надежды выразила первая леди Елена Зеленская в интервью изданию "Новое время".
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По словам Зеленской, к реформированию системы питания учащихся привлечено очень много ветвей власти – местную, государственную, а также профильные министерства.
Мы сконцентрировались на нормативной базе, которая ранее мешала ребенку получить достойное блюдо на столе в школе. В конце концов изменили санитарные нормы, они прошли все юридические проверки, подписаны и будут реализованы с января 2021 года,
– рассказала Зеленская.
Проблемы были с утвержденным перечнем разрешенных продуктов, ведь в список попадали те, которые уже широко используются. Первая леди рассказала о недостатках с точки зрения диетического питания. Ведь полноценно поесть в школьных столовых было сложно, например, для детей с лактозной непереносимостью.
Из школьных буфетов изымут вредные продукты
Зеленская заверила, что будут контролировать и то, что продают в школьных буфетах.
Чипсов не будет, сосисок не будет, сладких газированных напитков не будет. Также сейчас на этапе разработки типичное двухнедельное меню: школа может выбрать и представить его родителям, чтобы те были в курсе, чем питаются их дети в течение недели,
– рассказала первая леди.
Зеленская отметила, что ученики с 1 до 4 класса и дети социальных категорий питаются бесплатно. Остальным – обеды и завтраки оплачивают родители и местные власти.
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