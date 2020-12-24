Первая леди Украины Елена Зеленская сейчас работает над реформированием школьного питания. Новые санитарные нормы, отметила супруга президента, будут реализованы с января 2021 года.

Качественному питанию мешала устарелая нормативная база

Уже в 2021 году украинские школьники могут получить новое питание. Такие надежды выразила первая леди Елена Зеленская в интервью изданию "Новое время".

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По словам Зеленской, к реформированию системы питания учащихся привлечено очень много ветвей власти – местную, государственную, а также профильные министерства.

Мы сконцентрировались на нормативной базе, которая ранее мешала ребенку получить достойное блюдо на столе в школе. В конце концов изменили санитарные нормы, они прошли все юридические проверки, подписаны и будут реализованы с января 2021 года,

– рассказала Зеленская.

Проблемы были с утвержденным перечнем разрешенных продуктов, ведь в список попадали те, которые уже широко используются. Первая леди рассказала о недостатках с точки зрения диетического питания. Ведь полноценно поесть в школьных столовых было сложно, например, для детей с лактозной непереносимостью.

Из школьных буфетов изымут вредные продукты

Зеленская заверила, что будут контролировать и то, что продают в школьных буфетах.

Чипсов не будет, сосисок не будет, сладких газированных напитков не будет. Также сейчас на этапе разработки типичное двухнедельное меню: школа может выбрать и представить его родителям, чтобы те были в курсе, чем питаются их дети в течение недели,

– рассказала первая леди.

Зеленская отметила, что ученики с 1 до 4 класса и дети социальных категорий питаются бесплатно. Остальным – обеды и завтраки оплачивают родители и местные власти.

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Обратите внимание! Ранее о новых санитарных нормах в школах рассказал главный санврач Виктор Ляшко. В частности, будут изменены подходы к кейтерингу и питанию в школах. Больше читайте здесь.