Долб***ам надо выпендриться, – чиновница в Черкассах обозвала родителей за имена их детей
Источник:фейсбук-страница Александра Радуцкого
В Черкассах директор городского дворца молодежи Елена Петрова обозвала родителей, которые дали своим детям необычные имена. Она считает, что они "ублюдки" и хотели только выпендриться.
Бывший секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий в соцсети опубликовал скриншот со скандальным комментарием.
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Чиновник написал, что человек с таким мировоззрением должен уйти в отставку. "Надеюсь, что Анастасия Чубина (заместитель городского головы – 24 канал) разберется с этой горе-руководительницей", – написал Радуцкий.
Как директор дворца молодежи обозвала родителей
Елена Петрова назвала х*рней и "бессмысленным сочетанием букв" то, что родители дают детям редкие имена.
Просто наши имена – это славянская классика, а долб***ам надо выпендриться... Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше,
– заявила директор дворца молодежи.
Впоследствии сама Елена Петрова отредактировала свой комментарий, убрав из него оскорбительные высказывания.
Чиновница извинилась за свои слова
Елена Петрова через несколько часов написала пост-извинения за свои слова.
Сначала приношу извинения всем, кого эти комментарии обидели. Не собиралась это сделать, как и в целом давать оценку личному выбору родителей. Особенно теперь, когда есть большое количество международных семей... и могут иметь место даже самые необычные для украинского восприятия имена,
– написала она.
Чиновница добавила, что она лично поддерживает такие украинские имена, как Татьяна, Олесь, Светлана, Иван, Алексей и тому подобное.
"Комментарии были в социальной сети, несли личное мнение и частный характер. Поэтому, к работе никакого отношения не имели. Прошу такими их и воспринимать", – подытожила она.
Елена Петрова отметила, что она человек эмоциональный – сначала делает, а потом видит выводы из этих действий.
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Кроме того, в Черкасском горсовете прокомментировали скандальное высказывание чиновницы. Там назвали ситуацию неприятной и пообещали сделать выводы.
"Несмотря на то, что фейсбук является площадкой для высказываний частных, но, поскольку человек является руководителем, мы с ней уже проводим определенную работу (назовем ее воспитательной). Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем таких комментариев не будет", – сказал и.о. главы департамента Богдан Белов.
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