Бывший секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий в соцсети опубликовал скриншот со скандальным комментарием.

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Чиновник написал, что человек с таким мировоззрением должен уйти в отставку. "Надеюсь, что Анастасия Чубина (заместитель городского головы – 24 канал) разберется с этой горе-руководительницей", – написал Радуцкий.

Как директор дворца молодежи обозвала родителей

Елена Петрова назвала х*рней и "бессмысленным сочетанием букв" то, что родители дают детям редкие имена.

Просто наши имена – это славянская классика, а долб***ам надо выпендриться... Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше,

– заявила директор дворца молодежи.

Впоследствии сама Елена Петрова отредактировала свой комментарий, убрав из него оскорбительные высказывания.

Чиновница извинилась за свои слова

Елена Петрова через несколько часов написала пост-извинения за свои слова.

Сначала приношу извинения всем, кого эти комментарии обидели. Не собиралась это сделать, как и в целом давать оценку личному выбору родителей. Особенно теперь, когда есть большое количество международных семей... и могут иметь место даже самые необычные для украинского восприятия имена,

– написала она.

Чиновница добавила, что она лично поддерживает такие украинские имена, как Татьяна, Олесь, Светлана, Иван, Алексей и тому подобное.

"Комментарии были в социальной сети, несли личное мнение и частный характер. Поэтому, к работе никакого отношения не имели. Прошу такими их и воспринимать", – подытожила она.

Елена Петрова отметила, что она человек эмоциональный – сначала делает, а потом видит выводы из этих действий.

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Кроме того, в Черкасском горсовете прокомментировали скандальное высказывание чиновницы. Там назвали ситуацию неприятной и пообещали сделать выводы.

"Несмотря на то, что фейсбук является площадкой для высказываний частных, но, поскольку человек является руководителем, мы с ней уже проводим определенную работу (назовем ее воспитательной). Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем таких комментариев не будет", – сказал и.о. главы департамента Богдан Белов.

К слову, в школе Винницы ассистентка учителя словесно оскорбляла 12-летнего ученика с инклюзией. Шокирующее видео, на котором педагог грозит ребенку отрезать гениталии, зафиксировала камера наблюдения в классе. Детали и видео – в статье.