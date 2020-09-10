Городской совет Чорткова на Тернопольщине сначала позволил работу дошкольных учебных заведений, однако полиция настояла закрыть сады на карантин.

В пресс-службе горсовета сообщили, что 7 сентября комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила работу детских садов в Чорткове при условии, чтобы в группе было не более десяти детей.

Интересно Полиция Тернополя составляет протоколы на руководителей школ и садов, работающих в красной зоне

Однако уже 8 сентября Чортковский городской совет получил письмо от районного отдела полиции с требованием закрыть садики.

Правоохранители даже предупредили руководителей садов об административной ответственности в случае невыполнения их требования.

По словам главы Чортковского районного отдела полиции Анатолия Мельника, если бы сады продолжили работу в "красной зоне" карантина и кто-то из детей заболел бы COVID-19, то руководителя ДОУ ждала бы уголовная ответственность.

Поэтому 9 сентября на внеочередном заседании в горсовете приняли решение снова закрыть детские сады на время действия "красной зоны" на территории Чорткова. Предварительно – до 21 сентября.

Отметим, что по состоянию на 9 сентября на Тернопольщине зафиксировано 244 новых случая коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии заразились COVID-19 более 7,8 тысячи жителей области.