Черновцы сейчас находятся в "красной" зоне, поскольку там много больных коронавирусом. Однако жители города устроили очередной пикет и требуют, чтобы местные власти отменили дистанционное обучение в школах и позволила ученикам ходить в учебные заведения.

Так, около 100 граждан приняли участие в пикете под Черновицкой ОГА с требованием отменить дистанционное обучение в школах и перейти к очной форме, передает издание Molbuk.

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Пикетировали как жители Черновцов, так и родители из соседних общин, в частности Великокучуровская ОТО. Они вышли с плакатами "Мы – за очное обучение" и требуют, чтобы власть дала возможность детям учиться не дистанционно, а очно.

Протесты родителей в Черновцах / Фото Molbuk

По их словам, дети должны нормально учиться. Ведь в области не каждый ребенок имеет возможность дистанционно обучаться, потому что нет гаджетов или Интернета.

Поэтому группа родителей подписалась под обращением к председателю ОГА с требованием отменить ограничения на обучение школьников. "Мы категорически против дистанционного обучения. Это – нереально, наши дети не воспринимают эту форму обучения. Ни первоклассники, ни 11 класс! Это просто абсурд!" – заявила участница пикета.



Родители собрались под Черновицкой ОГА на протест / Фото Molbuk

Родители школьников также пожаловались на то, что из-за онлайн-обучения они не могут уйти из дома, в частности, и работать. К тому же, во время обучения постоянно "срывается" эфир на платформе ZOOM или нет нормального интернета.