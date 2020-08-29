В Черновцах с 31 августа приостанавливают свою работу более 20 детских садов.

Они не будут работать, пока в городе будет действовать "красная" зона карантина. Об этом рассказал заместитель городского главы Александр Паскар "Суспільному".

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Он отметил, что с 28 августа 2020 года областной департамент образования издал приказ о запрете работы дошкольных учебных заведений в красной зоне карантина. Сады должны закрыть, несмотря на решение сессии городского совета.

Ранее депутаты разрешили возобновить работу заведений. На внеочередной сессии в Черновцах 25 августа депутаты поддержали проект решения об эпидемической ситуации.

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Он позволяет работу:

общественного транспорта в режиме специальных перевозок;

субъектов хозяйствования (рынков, торговли, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов);

заведений общественного питания при условии присутствия в зале не более 20 человек;

дошкольных учреждений и школ при условии соблюдения рекомендаций от Минздрава.

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