В Черновцах все школы переформатировали в гимназии и лицеи: что изменится для детей

В Черновцах теперь нет школ только гимназии и лицеи. Однако изменились не только названия учебных заведений, но и статусы. Это происходит в рамках реформы Новой украинской школы.

Почему школы превратились в гимназии и лицеи

Изменение названия и формата школ в Черновцах связано с реформой НУШ, которая, в частности, отменяет термины: школа, лицей-интернат и учебно-воспитательный комплекс.

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Отныне, согласно реформе, учебные заведения должны поделиться на:

начальную школу (1 – 4 классы);

гимназии (5 – 9 классы);

лицеи будут предоставлять профильное образование (10 – 11 классы, впоследствии и 12 класс).

Реформа предполагает, что названия будут обозначать уровень образования, который предоставляет заведение,

– объяснила начальница управления образования столицы на Буковине Ирина Ткачук.

По ее словам, лицеями в Черновцах стали те учебные заведения, которые могут набрать на параллели два класса и обеспечить для учеников три специализации. При этом учитывалась территориальная доступность и возрастно-половая демография.

Сколько школ в Черновцах уже переформатировали

Сеть заведений общего среднего образования Черновцов теперь состоит из:

22 гимназий;

22 лицеев;

одного военно-спортивного лицея.

По словам педагога, из 22 гимназий шесть уже сменили уставы, 16 еще переходят в новый формат.

На следующий год они не будут набирать десятый класс, но все еще будут иметь 11-й класс. Так что принять уставы и стать полноценными гимназиями заведения смогут после выпуска учеников 11 классов,

– заявила Ирина Ткачук.

Что изменится для учеников? Выпускники 9 классов в этом году уже не смогут пойти в десятый класс в ту же школу. С родителями уже провели тематические собрания и объяснили, где дети смогут продолжить учебу. В частности, после девятого класса ученики смогут выбрать лицей, профиль которого больше всего нравится.

Финансовая автономия

Учреждения среднего образования должны изменить не только названия и уставы, но и стать финансово автономными. Как отметила начальник управления образования, финансовая автономия предоставляет заведениям возможность самим решать, на что тратить деньги.

В то же время появляются вызовы. В частности, для малокомплектных школ. Ведь средний показатель, который покрывает образовательная субвенция на оплату труда – это 27,5 учеников (из расчета в одном классе).

"Поэтому здесь мы закрываем потребность в дополнительных финансовых ресурсах там, где образовательная субвенция в разрезе отдельных учебных заведений не покрывает оплату труда", – говорит Ирина Ткачук.

Чиновник отметила, что в других областных центрах учреждения среднего образования частично или полностью сами распоряжаются деньгами. В Черновцах часть заведений перейдет на финансовую автономию с 1 января 2022 года, еще часть – с 1 июля 2023 года.

Что известно о реформе НУШ

НУШ – школьная реформа, которую начала уже бывшая глава МОН Лилия Гриневич и сейчас продолжает Сергей Шкарлет. Ожидается, что она завершится в 2030 году, когда закончат 12 класс первые выпускники НУШ.

Ключевая цель реформы – создать школу, "в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, как это происходит сейчас, но и умение применять их в жизни".

Одна из главных новаций: удлинение обучения в школе до 12 лет. Но главное, что за эти 12 лет дети должны не только получить знания по определенным предметам, но и компетентности:

свободное владение украинским языком;

способность общаться на родном (если отличается от государственного) и иностранных языках;

математическая компетентность;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

умение учиться на протяжении жизни;

гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей;

культурная компетентность;

предприимчивость и финансовая грамотность.

Кстати, реформа Новой украинской школы в Украине стартовала в 2017 году. Однако в то время никакого государственного стандарта ее проведения не было. Также у учителей не было утвержденных образовательных программ. Подробности – читайте в статье.