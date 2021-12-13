Почему школы превратились в гимназии и лицеи
Изменение названия и формата школ в Черновцах связано с реформой НУШ, которая, в частности, отменяет термины: школа, лицей-интернат и учебно-воспитательный комплекс.
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Отныне, согласно реформе, учебные заведения должны поделиться на:
- начальную школу (1 – 4 классы);
- гимназии (5 – 9 классы);
- лицеи будут предоставлять профильное образование (10 – 11 классы, впоследствии и 12 класс).
Реформа предполагает, что названия будут обозначать уровень образования, который предоставляет заведение,
– объяснила начальница управления образования столицы на Буковине Ирина Ткачук.
По ее словам, лицеями в Черновцах стали те учебные заведения, которые могут набрать на параллели два класса и обеспечить для учеников три специализации. При этом учитывалась территориальная доступность и возрастно-половая демография.
Сколько школ в Черновцах уже переформатировали
Сеть заведений общего среднего образования Черновцов теперь состоит из:
- 22 гимназий;
- 22 лицеев;
- одного военно-спортивного лицея.
По словам педагога, из 22 гимназий шесть уже сменили уставы, 16 еще переходят в новый формат.
На следующий год они не будут набирать десятый класс, но все еще будут иметь 11-й класс. Так что принять уставы и стать полноценными гимназиями заведения смогут после выпуска учеников 11 классов,
– заявила Ирина Ткачук.
Что изменится для учеников? Выпускники 9 классов в этом году уже не смогут пойти в десятый класс в ту же школу. С родителями уже провели тематические собрания и объяснили, где дети смогут продолжить учебу. В частности, после девятого класса ученики смогут выбрать лицей, профиль которого больше всего нравится.
Финансовая автономия
Учреждения среднего образования должны изменить не только названия и уставы, но и стать финансово автономными. Как отметила начальник управления образования, финансовая автономия предоставляет заведениям возможность самим решать, на что тратить деньги.
В то же время появляются вызовы. В частности, для малокомплектных школ. Ведь средний показатель, который покрывает образовательная субвенция на оплату труда – это 27,5 учеников (из расчета в одном классе).
"Поэтому здесь мы закрываем потребность в дополнительных финансовых ресурсах там, где образовательная субвенция в разрезе отдельных учебных заведений не покрывает оплату труда", – говорит Ирина Ткачук.
Чиновник отметила, что в других областных центрах учреждения среднего образования частично или полностью сами распоряжаются деньгами. В Черновцах часть заведений перейдет на финансовую автономию с 1 января 2022 года, еще часть – с 1 июля 2023 года.
Что известно о реформе НУШ
НУШ – школьная реформа, которую начала уже бывшая глава МОН Лилия Гриневич и сейчас продолжает Сергей Шкарлет. Ожидается, что она завершится в 2030 году, когда закончат 12 класс первые выпускники НУШ.
Ключевая цель реформы – создать школу, "в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, как это происходит сейчас, но и умение применять их в жизни".
Одна из главных новаций: удлинение обучения в школе до 12 лет. Но главное, что за эти 12 лет дети должны не только получить знания по определенным предметам, но и компетентности:
- свободное владение украинским языком;
- способность общаться на родном (если отличается от государственного) и иностранных языках;
- математическая компетентность;
- компетентности в области естественных наук, техники и технологий;
- инновационность;
- экологическая компетентность;
- информационно-коммуникационная компетентность;
- умение учиться на протяжении жизни;
- гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей;
- культурная компетентность;
- предприимчивость и финансовая грамотность.
Кстати, реформа Новой украинской школы в Украине стартовала в 2017 году. Однако в то время никакого государственного стандарта ее проведения не было. Также у учителей не было утвержденных образовательных программ. Подробности – читайте в статье.