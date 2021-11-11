В Черновцах ученики возвращаются за парты: когда возобновится очное обучение

В Черновицкой области возобновляется очное обучение в школах. Ученики смогут вернуться за парты с понедельника, 15 ноября.

Такое решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заверил, что за время дистанционки усиленные карантинные ограничения в области помогли "сбить" стремительное нарастание коронавируса.

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Чиновник подчеркнул, что он счастлив от того, что если с помощью этих мер они смогли сохранить хотя бы несколько человеческих жизней. Он также поблагодарил всех буковинцев, которые в этом помогли.

Именно поэтому на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение вернуть детей за школьные парты уже с понедельника, 15 ноября,

– написал чиновник.

Со следующей недели в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры.

Карантин в Черновицкой области

С 24 октября действуют усиленные ограничения. Посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа.

Коронавирус в Черновцах! За минувшие сутки, 10 ноября, в области подтвердили COVID-19 у 430 человек. Больше всего случаев обнаружили в Черновицком районе. За сутки в больницы госпитализировали 109 человек. 16 человек с коронавирусом умерли.

В целом в Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 747 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1 550 детей. К сожалению, летальных исходов – 652.

К слову, в Киеве решили продлить дистанционное обучение минимум на неделю, потому что там все больше детей болеет коронавирусом, их госпитализируют в больницы.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в столичных больницах по состоянию на 10 ноября находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.

Текст публикации Сергея Осачука:

Дети возвращаются за парты. Благодаря решению усилить карантинные ограничения в области, нам удалось сбить стремительное нарастание болезни и избежать красной зоны. Если с помощью этих мер мы сохранили хотя бы несколько человеческих жизней, я очень этим счастлив и спасибо всем буковинцам, которые нам в этом помогли.

Именно поэтому сегодня на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение вернуть детей за школьные парты уже с понедельника, 15 ноября.