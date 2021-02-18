Вскоре в горсовете проведут заседание комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС для решения вопроса о работе ресторанов, культурных центров и проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщил заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк.

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Почему школу переведут на "дистанционку"

Лесюк рассказал, что горсовет получил представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и обращение от главного санврача Черновицкой области Натальи Гопко. Затем изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета Министров.

Сейчас на дистанционное обучение переходят все наши классы. Однако, по словам чиновника, с понедельника начальное обучение начальной школы можно восстановить. Об этом поговорят на заседании комиссии.

Постановление Кабмина вступает в действие с 24 февраля. В нем говорится о том, что начальная школа может продолжать начальное обучение,

– заметил заместитель мэра.

Будут ли работать садики

Сейчас работа детских садов в Черновцах не прекращается.

Университет – тоже на "дистанционку"