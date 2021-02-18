В Черновцах школы переходят на дистанционное обучение
В Черновцах с 19 февраля все школы перейдут на дистанционную форму обучения. Все из-за эпидемической ситуации в регионе. Студенты также будут учиться в онлайн-режиме.
Источник:Укринформ
Вскоре в горсовете проведут заседание комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС для решения вопроса о работе ресторанов, культурных центров и проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщил заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк.
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Почему школу переведут на "дистанционку"
Лесюк рассказал, что горсовет получил представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и обращение от главного санврача Черновицкой области Натальи Гопко. Затем изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета Министров.
Сейчас на дистанционное обучение переходят все наши классы. Однако, по словам чиновника, с понедельника начальное обучение начальной школы можно восстановить. Об этом поговорят на заседании комиссии.
Постановление Кабмина вступает в действие с 24 февраля. В нем говорится о том, что начальная школа может продолжать начальное обучение,
– заметил заместитель мэра.
Будут ли работать садики
Сейчас работа детских садов в Черновцах не прекращается.
Университет – тоже на "дистанционку"
- С 22 февраля Черновицкий национальный университет тоже переходит на дистанционное обучение. Как сообщает "Суспільне", об этом заявил ректор ЧНУ Роман Петришин. Онлайн-обучение будет до 8 марта.
- К слову, в буковинском медуниверситете на "дистанционку" перешли 18 февраля. К занятиям в аудиториях вернутся, когда улучшиться ситуация с коронавирусом.
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