Депутаты Черновицкого горсовета приняли решение позволить работу детских садов и школ при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. И это несмотря на то, что город попал в "красную" зону эпидемической опасности.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Черновцов. Соответствующее решение уже подписано секретарем горсовета Василием Проданом.

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Отметим, что с 24 августа 2020 года в "красную" зону попали города с 5-ти областей Украины, среди них и Черновцы. Согласно правилам, в этих регионах запрещается работа общественного транспорта, деятельность кафе, ресторанов и посещение школ и садиков.

Ранее сообщалось, что в Черновцах до 7 сентября будет приостановлена ​​работа всех государственных детских садов, а обучение в школах начнется дистанционно.

Однако из-за усиленныя карантинные мероприятия горожане устроили протесты перед городской администрацией с требованием разрешить работать школам и детсадам.

На внеочередной сессии в Черновцах 25 августа депутаты поддержали (31 голос "за") проект решения об эпидемической ситуации. Он разрешает работу:

общественного транспорта в режиме специальных перевозок;

субъектов хозяйствования ( рынков, торговли, кинотеатров , детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов);

, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов); заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек;

дошкольных учреждений и школ, при условии соблюдения рекомендаций от Минздрава.

Однако вместе с тем запрещается работа развлекательных заведений, игровых зон в ТРЦ, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Кроме того, депутаты городского совета попросили Министерство инфраструктуры не отменять остановку поездов дальнего следования.

Добавим, что за все время в Черновцах и области COVID-19 заболел 9 541 человек, умерли – 266. За последние сутки, 25 августа, в области 170 новых случаев.