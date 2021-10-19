В Черниговском университете на учителя физики учится только один первокурсник

В Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т. Шевченко на учителя физики в этом году поступил только первокурсник. По словам экспертов, ежегодно тенденция на естественные специальности уменьшается.

Заведующий кафедрой физики и астрономии в Черниговском вузы Юрий Дятлов говорит, что уменьшение количества абитуриентов на такие специальности началась еще в 2000-х годах.

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По его словам, в 2006 – 2007 годах с кафедры физики этого вуза выпустились последние большие группы, в целом примерно 40 человек.

"Абитуриенты понимают, что учиться будет сложно, а перспективы не заоблачные. Учительские специальности понемногу отходят. Они не в приоритете", – говорит Дятлов.

Так, в этом году в "Черниговский коллегиум" поступил только один абитуриент. Единственного первокурсника зовут Ростислав Корниенко.

Страшные у меня результаты, 103 балла по ВНО. Честно говоря, это было почти спонтанно. Вообще, в школе, класса до 11 я физику не любил. Но под конец школы я решил, что, все же, хочу пойти на физику,

– рассказывает студент.

Будет ли Ростислав работать учителем, пока не знает. "Ну, это уже, как жизнь покажет. Я считаю, если зарплата 6 тысяч, то учителю ничего вообще, на что жить тогда. Поэтому так мало их сейчас", – добавил Ростислав.



Ростислав Корниенко – единственный первокурсник / Фото "Суспильне"

Добавим, что в этом университете на учителей химии в этом году поступили 3 человека, учителей информатики – 6, учителей математики – 10.

Руководитель Управления образования и науки Черниговской ОГА Николай Конопацкий рассказал, что из-за маленького количества желающих учиться на учителей, в области – нехватка педагогов. Самый больший недобор – в сельских школах, где зарплата молодого учителя 7 тысяч гривен.

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"Больше всего проблем с учителями естественно-математического цикла, естественных наук. Математики, физики, химии и биологии. У нас до 5% учителей смежных специальностей. И 21% – учителей пенсионного возраста. А вступление в вузы практически нулевое", – говорит Конопацкий.

По его словам, в области не хватает около 20 учителей естественных наук

К слову, еще в прошлом году Львовский университет Ивана Франко прекратил готовить учителей физики. Известно, что вуз закрыл образовательную программу из-за непопулярности профессии учителя физики среди абитуриентов.