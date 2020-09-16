Из-за коронавируса на Черниговщине более сотни учебных заведений уже перешли на дистанционное обучение. В частности, речь идет о 61 школе, 48 детсадах, 7 внешкольных и 5 высших учебных заведениях.

Также на онлайн-обучение перевели два ПТУ в области, передает пресс-служба Черниговской ОГА.

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Так, более 60 школ в Нежине, Бобровицком и Носовском районах перевели на дистанционное обучение. Также из-за того, что эти регионы вошли в красную зону, обучение прекратили в пяти высших учебных заведениях и в двух учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.

По словам заместителя председателя Черниговской ОГА Андрея Подорвана, остальные школы и садики в области сейчас работают, но с соблюдением рекомендаций Минздрава.



Рекомендации Минздрава относительно обучения / Инфографика 24 канала

К слову, с 7 сентября 2020 года в красную зону эпидемической опасности попал Бобровицкий район, а с 14 сентября – добавились Нежин и Носовский район.

По состоянию на 15 сентября на Черниговщине зарегистрировано почти 2,9 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, умерли 44 человека. Всего в Украине уже лабораторно подтверждено почти 160 тысяч случаев инфицирования COVID-19.