Такое решение приняла комиссия по ТЕБ и ЧС горсовета. Это произойдет при соблюдении всех карантинных требований, в частности, о вакцинации персонала учебных заведений.

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Директор Департамента образования в Чернигове Василий Билогура подчеркнул, что с понедельника, 15 числа, будут сняты дополнительные ограничения, введенные на территории города.

Те учебные заведения, которые согласно постановлению правительства смогут работать в полном формате, возобновят свою работу. Учебные заведения проведут совещания и примут решение, о которых сообщат всем родителям,

– сказал он.

Чиновник назвал школы, которые смогут возобновить очную учебу с 15 ноября. Речь идет о школах №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, специальной школе №1 и учебно-реабилитационном центре № 2.

В то же время, в школах №2, 3, 5, 16, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 и 35 в очном формате продолжают учиться только ученики 1 – 4 классов, а ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно.

Напомним, что учащиеся 5–11 классов школ в Чернигове ушли на дистанционное обучение еще с 1 ноября. Тогда работать очно могла только школа №4 – там провакцинировались 100% персонала.

А с 8 ноября учащиеся всех школ Чернигова (кроме учащихся 1–4 классов) отправили на дистанционное обучение. Такое решение 5 ноября приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом состояния заболеваемости COVID в Чернигове.

Коронавирус в Чернигове! За прошедшие сутки, 11 ноября, в области обнаружили 680 новых случаев COVID-19. К сожалению, 23 человека умерли. Всего на Черниговщине за все время пандемии заболели коронавирусом более 80 тысяч человек, летальных исходов – 1 964.

К слову, в Черновицкой области тоже возобновляется очное обучение в школах. Учащиеся смогут вернуться за парты уже с понедельника, 15 ноября. Местные власти говорят, что за время дистанционки смогли "сбить" стремительное нарастание коронавируса.

В то же время во Львове решили немного ослабить карантинные ограничения. С 15 ноября учащимся младших классов разрешили вернуться в школы на очное обучение. Подробности – читайте в статье.