Получил звание по поддельному диплому: в Чернигове осудили преподавателя воинской части

В Чернигове преподаватель воинской части "Десна" получил 5 лет лишения свободы за поддельный диплом. Благодаря документу об образовании мужчина смог получить звание и денежное обеспечение.

Еще в 2018 году военный подал поддельный диплом специалиста, выданного Черниговским государственным технологическим университетом, хотя в указанном вузе он никогда не учился.

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После этого мужчина прошел курсы военной подготовки, где получил звание "младший лейтенант".

Благодаря этому его назначили на должность преподавателя цикловой комиссии военно-специальных дисциплин в воинской части, где он получал соответствующее денежное обеспечение.

Приговор суда "преподавателю"

И только в августе 2021 года Черниговский районный суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовных правонарушений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Отметим, что мужчина полностью признал свою вину в суде, поэтому суд освободил его от отбывания основного наказания, при условии если он в течение 2 лет не совершит новое уголовное преступление.

Также суд постановил назначить ему дополнительное наказание в виде лишения офицерского воинского звания "лейтенант".

К слову, в Киеве правоохранители разоблачили советницу ректора одного из частных вузов на взятке за диплом о высшем образовании. По данным следствия, женщина гарантировала клиентам выдачу документов без обучения в заведении.