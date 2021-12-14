В Чернигове отстраненная от работы преподавательница выиграла суд: детали

В Чернигове преподавателя хореографии отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Однако педагог подала в суд и выиграла дело.

Это первое подобное решение, удовлетворенное судом в Чернигове. Хотя в целом по Украине такие дела встречаются часто, но учителя часто проигрывают.

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Преподавательница работает в Черниговском музыкальном колледже имени Л. Ревуцкого. Суд отменил ее отстранение от работы.

Адвокат учительницы Константин Серкин подчеркнул, что по решению суда работодатель должен выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения от работы с 8 ноября 2021 года.

В Черниговском музыкальном колледже еще не знают, будут ли подавать апелляцию на это решение суда.

Решение суда следует выполнять или подавать апелляцию. Когда решение суда поступит к нам, будем вместе с юристом думать о подаче апелляции,

– сказал директор Владимир Суховерский.

По его словам, в музыкальном колледже есть четыре человека, указанных в приказе на отстранение от работы.

Другие дела учителей по отстранению

К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых обжалуют решение об отстранении. Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу.

Так, 8 декабря суд Николаевской области, напротив, отказался возобновлять на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы более весомы, чем личные.

Государство, установив отстранение педагогов от исполнения обязанностей, не имеющих профилактической прививки, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самих детей,

– говорится в сообщении суда.

Однако в некоторых регионах учителя выиграли дела в судах:

Дело директора в Закарпатье . В городе Виноградов суд отменил приказ об отстранении директора местной школы №3 им. Жигмонда Перени. Судья вернул руководительницу на работу и обязал компенсировать ей средства (более 22 тысяч гривен невыплаченной зарплаты и 25 тысяч морального ущерба).

. В городе Виноградов суд отменил приказ об отстранении директора местной школы №3 им. Жигмонда Перени. Судья вернул руководительницу на работу и обязал компенсировать ей средства (более 22 тысяч гривен невыплаченной зарплаты и 25 тысяч морального ущерба). Дело педагогов на Виннитчине и Донбассе . 7 декабря в городах Мирноград (Донецкой области) и Липовец (Винницкой области) суды приняли решение отменить приказы об отстранении и компенсировать зарплату за время вынужденного отсутствия педагога на работе.

. 7 декабря в городах Мирноград (Донецкой области) и Липовец (Винницкой области) суды приняли решение отменить приказы об отстранении и компенсировать зарплату за время вынужденного отсутствия педагога на работе. Дело учительницы в Сумской области. 6 декабря суд Сумской области также постановил возобновить учительницу на работе, как писал 24 канал. Однако судья удовлетворила иск частично – не компенсировала зарплату.

Отстранение учителей

Учителей, которые не вакцинируются, отстраняют от работы, и им не начисляются стаж и зарплата за этот период. По состоянию на 3 декабря отстраненными оставались более 2 тысяч учителей.

Когда отстраненные учителя могут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.