В Чернигове с 7 сентября ввели смешанный формат обучения. Однако, родители школьников назвали его незаконным и начали жаловаться. Поэтому впоследствии школы отменили предыдущее решение.

Отметим, что при необходимости смешанное обучение вводится в городах желтой зоны, как и сделали в Чернигове. Однако, жители города начали жаловаться, поэтому городская власть это решение отменила, передает пресс-служба Черниговского горсовета.

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В горсовете подчеркнули, что ситуация с заболеванием коронавирусом в Чернигове пока не является критической и пока что позволяет вернуться к обычному режиму обучения.

Почему Чернигов перешел на смешанное обучение? В первые дни обучения там был стремительный рост количества новых заболеваний: только за 2 дня было 45 новых больных. Поэтому в городе ввели смешанное обучение – половина детей 5-11 классов ходила в школу, другая половина – училась дистанционно, а потом они менялись.

Однако родители школьников выступили против такого формата, потому что считали его незаконным. "Родители не молчали и, несмотря на угрозы, привели детей в школу, штурмовали управление образования, и подавали жалобы и тому подобное. Поэтому обучение и возобновили", – подчеркнула представительница родительского комитета Елена Чубко-Павленко.

И поскольку с понедельника, 14 сентября, статистика пошла на убыль, городской голова Владислав Атрошенко поручил Управлению образования возобновить образовательный процесс в школах города в привычном режиме для учеников 5 – 11 классов.

К слову, в Киевской области 14 школ уже полностью или частично перешли на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 у учеников или учителей. Всего на дистанционном обучении находится более полутора тысяч детей в области.