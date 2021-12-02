В Чернигове дорожает питание в садиках и школах: обнародовали суммы

Черниговский городской совет повысил стоимость детского питания в садиках и школах. Сколько теперь будут платить родители – читайте в статье.

В проекте решения городского совета отмечается, что стоимость детского питания вырастет с 4 января 2022 года, поскольку детей будут кормить по-новому.

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Как подорожает питание в школах

В школах действует пропорция 57% (платят родители за ребенка) на 43% (платит город). Родительская доля вырастет с 13,5 до 16 гривен за завтрак. А расходы из городского бюджета увеличатся на две гривны за каждого ребенка.

В школах питание вырастет так:

завтрак для учеников 1 – 4 классов будет стоить до 28 гривен, для 5 – 11 классов – до 32 гривен.

обед и полдник для учеников 1 – 4 классов будет стоить до 32 гривен.

Немного дороже придется заплатить за питание детей в Черниговской школе №1 и Черниговском учебно-реабилитационном центре №2: в дошкольном отделении – до 36 гривен в день, в школьном – до 39 гривен.

В то же время стоимость питания в пришкольных лагерях школ в оздоровительный период будет стоить до 75 гривен в день.

Как подорожает питание в садиках

В детских садах родители платят 75% стоимости питания, а городской бюджет – 25%. Поэтому в ясельной группе за день родителям придется заплатить 22,5 грн, а в дошкольном – 27. Город доплатит 7,5 и 9 гривен соответственно.

Зато размер платы за питание детей в садиках для родителей, в семьях которых трое и более детей, составляет 50% размера определенной платы.

Рост цен на питание в садиках:

в группах раннего возраста – до 30 гривен в день;

в группах предшкольного возраста – до 36 гривен в день;

в группах круглосуточного пребывания – до 40 гривен в день.

В то же время дороже станет питание для воспитанников Черниговского сада №35 санаторного типа “Барвинок”: в группах раннего возраста – до 32 гривен в день, в группах предшкольного возраста – до 37 гривен в день, в группах круглосуточного пребывания – 40 гривен в день.

К слову, в школах и садиках Харькова с 1 января также подорожает питание. В частности, меню в садиках станет дороже на 5 гривен за день, а в школах – на 2 гривны. Детали – читайте здесь.