Местные власти Черкасс решили возобновить обучение в школах после осенних каникул. Поэтому дети пойдут в учебные заведения уже с 28 октября.

Такое решение приняли на совещании с мэром Черкасс, руководством департамента образования и гуманитарной политики и директорами школ. Об этом сообщил глава города Анатолий Бондаренко в фейсбуке.

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Мэр Черкасс отметил, что все настаивают на возобновлении обучения вместо того, чтобы продолжать каникулы. "Поэтому, мы решили, что со среды, 28 октября, наши дети должны идти в школу", – добавил Бондаренко.

Ученики будут учиться в очном режиме. Ведь, по словам мэра Черкасс, дистанционное обучение не может заменить живого общения учителя с учеником. Кроме того, в школах будут максимально соблюдать все санитарные требования.

"Планируем собрать заседание исполнительного комитета, чтобы начать в учебных заведениях отопительный сезон. Дети должны пойти учиться в теплые школы", – добавил Анатолий Бондаренко.

Какова ситуация с коронавирусом в Черкассах? По состоянию на 27 октября число людей, которые заболели COVID-19 в Черкасской области за последние сутки составляет 154 человека. Всего с начала пандемии в области более 8 тысяч больных.

К слову, в Ивано-Франковске ученики возвращаются в школу уже с этой среды, 28 октября. Детсады также продолжают работать в привычном режиме.