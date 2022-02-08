Черкасская областная прокуратура сообщила, что по делу подозревают школьников 11, 12, 14 и 15 лет.

К теме Хотел пошутить: школьника из Днепра задержали за фейковое минирование

По их данным, подростки присылали ложные сообщения о подготовке взрывов в учебных заведениях.

Выяснили, что дети, используя социальные сети, создавали и распространяли анонимные ложные сообщения об угрозе взрыва в зданиях учебных заведений,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас следователи изъяли их мобильные телефоны и гаджеты для исследований.

Что угрожает подросткам? Такие действия подростков квалифицируются по статье № 259, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Впрочем, к несовершеннолетним, не достигшим общего возраста уголовной ответственности, законодательство предусматривает применение принудительных мер воспитательного характера. То есть с ними проведут профилактические беседы. Сейчас следствие продолжается.

Справка! Ответственность за поступки детей несут родители. На них могут составить протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Соответствующая статья предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен.

Что известно о "минировании" школ в Черкассах

С начала 2022 года в Черкассах поступали сообщения о "минировании" школ. Первое правоохранители получили 12 января. Проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.

В Черкассах 13 января "заминировали" торговые центры. Также в этот день "заминировали" шесть школ. Занятия отменили и перевели детей на дистанционное обучение. 14, 17, 18 и 19 января также поступали сообщения о "минировании" учебных заведений и общежитий.

25 января полиция и СБУ сообщили о задержании "минера". Выяснилось, что это первокурсник одного из учебных заведений Черкасс, который действовал под наблюдением кураторов из России.

Впоследствии "заминировали" еще одну школу. Уже 1 февраля в Черкассах поступило сообщение о заминировании всех школ, детей эвакуировали. 2 февраля в Черкассах "заминировали" восемь школ – только те, которые имеют специализацию.

К слову, недавно ученик 11 класса одной из школ Одесской области позвонил в полицию и сообщил о заминировании учебного заведения. Впоследствии выяснилось, что он хотел развлечься на перемене. Как свой поступок объяснил подросток и детали – читайте здесь.