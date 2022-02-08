Черкасская областная прокуратура сообщила, что по делу подозревают школьников 11, 12, 14 и 15 лет.
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По их данным, подростки присылали ложные сообщения о подготовке взрывов в учебных заведениях.
Выяснили, что дети, используя социальные сети, создавали и распространяли анонимные ложные сообщения об угрозе взрыва в зданиях учебных заведений,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Сейчас следователи изъяли их мобильные телефоны и гаджеты для исследований.
Что угрожает подросткам? Такие действия подростков квалифицируются по статье № 259, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Впрочем, к несовершеннолетним, не достигшим общего возраста уголовной ответственности, законодательство предусматривает применение принудительных мер воспитательного характера. То есть с ними проведут профилактические беседы. Сейчас следствие продолжается.
Что известно о "минировании" школ в Черкассах
- С начала 2022 года в Черкассах поступали сообщения о "минировании" школ. Первое правоохранители получили 12 января. Проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.
- В Черкассах 13 января "заминировали" торговые центры. Также в этот день "заминировали" шесть школ. Занятия отменили и перевели детей на дистанционное обучение. 14, 17, 18 и 19 января также поступали сообщения о "минировании" учебных заведений и общежитий.
- 25 января полиция и СБУ сообщили о задержании "минера". Выяснилось, что это первокурсник одного из учебных заведений Черкасс, который действовал под наблюдением кураторов из России.
- Впоследствии "заминировали" еще одну школу. Уже 1 февраля в Черкассах поступило сообщение о заминировании всех школ, детей эвакуировали. 2 февраля в Черкассах "заминировали" восемь школ – только те, которые имеют специализацию.
К слову, недавно ученик 11 класса одной из школ Одесской области позвонил в полицию и сообщил о заминировании учебного заведения. Впоследствии выяснилось, что он хотел развлечься на перемене. Как свой поступок объяснил подросток и детали – читайте здесь.