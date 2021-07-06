До синяков: в Черкасской области няня в садике побила двухлетнего ребенка
Источник:фейсбук-страница "Новости Черкащины"
В саду № 55 в Черкассах няня избила двухлетнего мальчика. У ребенке даже появились синяки. За это няню сразу уволили из учебного заведения.
Об этом инциденте сообщила черкащанка Татьяна Панасенко. Факт избиения ребенка в комментарии подтвердила заместитель городского главы Анастасия Чубина.
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По ее словам, воспитательницу уволят в ближайшее время.
Факт в садике подтвердили. Няню уволят. Методисту, которая исполняла обязанности заведующей, вынесут выговор за отсутствие ответной реакции на такой позорный и противоправный поступок,
– написала Чубина.
Скриншот комментариев под постом об избиении мальчика
К слову, в детском саду возле Запорожья мальчик пожаловался родителям на насилие от воспитательницы. Оказывается, что педагог ударила его по губам во время прогулки. Детали – в статье.