Об этом инциденте сообщила черкащанка Татьяна Панасенко. Факт избиения ребенка в комментарии подтвердила заместитель городского главы Анастасия Чубина.

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По ее словам, воспитательницу уволят в ближайшее время.

Факт в садике подтвердили. Няню уволят. Методисту, которая исполняла обязанности заведующей, вынесут выговор за отсутствие ответной реакции на такой позорный и противоправный поступок,

– написала Чубина.



Скриншот комментариев под постом об избиении мальчика

К слову, в детском саду возле Запорожья мальчик пожаловался родителям на насилие от воспитательницы. Оказывается, что педагог ударила его по губам во время прогулки. Детали – в статье.