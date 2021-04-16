В Черкасскую область поступила вакцина CoronaVac производства компании Sinovac в количестве 4 720 доз. Ее используют для вакцинации педагогов, участвующих в проведении ВНО.
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В Черкасской ОГА добавили, что следующая категория на вакцинацию – это маломобильные группы населения, то есть те пациенты, которые получают лечение на дому и лица, которые за ними ухаживают.
Вакцина изготовлена по традиционной технологии, ее используют в 14 странах мира, где уже подтвердили высокую эффективность препарата на уровне 73%, что значительно выше, чем на первых этапах испытаний,
– отметила врач Людмила Кравченко.
Срок годности вакцины – 24 месяца. Выпускается она во флаконах, что облегчает работу для медиков. Для полной иммунизации необходимо 2 дозы препарата. За каждым привитым уже зарезервировано вторую дозу вакцины этой же партии.
В то же время в МОН напомнили, что работники образования, которые привлечены к ВНО и хотят вакцинироваться, могут обращаться в структурные подразделения по вопросам образования ОГА. Там создадут списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации.
Известно, что педагогов будут вакцинировать мобильными бригадами по иммунизации, которые будут приезжать в каждую школу отдельно. То есть учителям не нужно записываться на вакцинацию в "Дие".
Что известно о вакцине CoronaVac: справка
- Препарат CoronaVac инактивированный – он содержит убитые частицы вируса, которые после вакцинации формируют длительный поствакцинальный иммунитет даже с учетом мутации вируса.
- Вакцина сертифицирована и разрешена для использования в Украине. В общем наше государство имеет контракт на получение 1,9 миллиона доз этой вакцины.
- Кроме работников образования, привлеченных к ВНО, первой партией вакцины CoronaVac будут прививать также: маломобильные группы населения, и тех, кто за ними ухаживает, олимпийцев и паралимпийцев, сотрудников патрульной полиции.