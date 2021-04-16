В Черкасскую область поступила вакцина CoronaVac производства компании Sinovac в количестве 4 720 доз. Ее используют для вакцинации педагогов, участвующих в проведении ВНО.

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В Черкасской ОГА добавили, что следующая категория на вакцинацию – это маломобильные группы населения, то есть те пациенты, которые получают лечение на дому и лица, которые за ними ухаживают.

Вакцина изготовлена ​​по традиционной технологии, ее используют в 14 странах мира, где уже подтвердили высокую эффективность препарата на уровне 73%, что значительно выше, чем на первых этапах испытаний,

– отметила врач Людмила Кравченко.

Срок годности вакцины – 24 месяца. Выпускается она во флаконах, что облегчает работу для медиков. Для полной иммунизации необходимо 2 дозы препарата. За каждым привитым уже зарезервировано вторую дозу вакцины этой же партии.

В то же время в МОН напомнили, что работники образования, которые привлечены к ВНО и хотят вакцинироваться, могут обращаться в структурные подразделения по вопросам образования ОГА. Там создадут списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации.

Отметим! Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и продлится до 15 июня.

Известно, что педагогов будут вакцинировать мобильными бригадами по иммунизации, которые будут приезжать в каждую школу отдельно. То есть учителям не нужно записываться на вакцинацию в "Дие".

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