В Черкасской области 12-летняя девочка сбежала из дома из-за плохих оценок в табеле

В Корсунь-Шевченковском Черкасской области 12-летняя школьница не вернулась с уроков домой. Она оставила родителям записку, в которой объяснила, что получила плохие оценки.

Мать девочки обратилась к правоохранителям 24 декабря. Женщина была очень взволнованной. Она объяснила, что дочь боялась наказания за плохую успеваемость в школе.

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Школьница пошла к подруге

По словам матери, в 8:00 ее дочь пошла в школу. После уроков она выключила телефон и не вернулась домой. Полицейские оперативно начали поиски. На место вызова прибыла следственно-оперативная группа, почти весь личный состав Корсунь-Шевченковского отделения, а также кинолог со служебной собакой.

Ювенальщики пообщались с учителями и одноклассниками пропавшей девочки. Наконец, чтобы найти ее, понадобился примерно час. Полицейские выяснили, что школьница ушла к одной из своих подруг. К счастью, с ней все было в порядке. Родные подростка поблагодарили правоохранителей за работу.

Правоохранители советуют всем родителям

Все, кто знают о том, где находится ребенок, должны предупредить об этом его родителей. Ведь они не одобрят того, что другие взрослые способствовали конфликту и замалчивали, что произошло.

Ведь они не одобрят того, что другие взрослые способствовали конфликту и замалчивали, что произошло. Родителей призывают общаться со своими детьми , часто поддерживать. Важно объяснить им, что из-за плохих оценок в школе их не станут любить меньше.

, часто поддерживать. Важно объяснить им, что из-за плохих оценок в школе их не станут любить меньше. Если кто-то знает о семье, где ребенку тяжело эмоционально или к нему применяют физическое насилие, обязательно надо предупредить об этом правоохранителей.

или к нему применяют физическое насилие, обязательно надо предупредить об этом правоохранителей. Если в подростковом возрасте ребенок угрожает тем, что сбежит из дома, следует привлечь семейного или детского психолога. Это поможет предупредить необдуманные шаги в будущем.

Сейчас полицейские ювенальной превенции проводят профилактическую беседу с семьей и объясняют, к чему могут привести подобные поступки.