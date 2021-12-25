Мать девочки обратилась к правоохранителям 24 декабря. Женщина была очень взволнованной. Она объяснила, что дочь боялась наказания за плохую успеваемость в школе.

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Школьница пошла к подруге

По словам матери, в 8:00 ее дочь пошла в школу. После уроков она выключила телефон и не вернулась домой. Полицейские оперативно начали поиски. На место вызова прибыла следственно-оперативная группа, почти весь личный состав Корсунь-Шевченковского отделения, а также кинолог со служебной собакой.

Ювенальщики пообщались с учителями и одноклассниками пропавшей девочки. Наконец, чтобы найти ее, понадобился примерно час. Полицейские выяснили, что школьница ушла к одной из своих подруг. К счастью, с ней все было в порядке. Родные подростка поблагодарили правоохранителей за работу.

Обратите внимание! Сейчас полицейские ювенальной превенции проводят профилактическую беседу с семьей и объясняют, к чему могут привести подобные поступки.

Правоохранители советуют всем родителям