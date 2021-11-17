Черкасские школьники возвращаются к очному обучению: дата
Источник:Суспільне
Все школьники в Черкассах вернутся за парты. Несмотря на то, что область в красной зоне, очное обучение разрешено, ведь все учителя – вакцинированы против коронавируса.
Из 35 школ Черкасс сейчас 16 работают в обычном режиме. Остальные – к концу рабочей недели, 19 ноября, также вернутся к очной форме обучения.
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Заместительница городского головы Черкасс Анастасия Чубина говорит, что школы города продолжают дистанционно обучать учеников средних и старших классов, ведь количество привитых работников ниже 100%.
Но уже к концу рабочей недели все школы города вернутся к очной форме обучения учащихся средних и старших классов,
– заверила она.
Девятиклассница Надежда Лаврик говорит, что ей онлайн готовиться к ГИА труднее, чем в школе. "Мне тяжело учиться дистанционно, как-то не получается, не очень нравится. В школе одноклассники, как-то удобнее. А на дистанционном обучении связь может исчезать", – добавляет она.
Учителя отмечают, что при очной форме обучения успеваемость учащихся обычно выше.
Понимаем, что дистанционка иногда вынужденная, но когда есть возможность, то дети должны ходить и учиться в школе. Тогда будет хороший результат и показатели по ВНО,
– считает учительница математики Юлия Головня.
Напомним, что в Черкассах ученики были на каникулах три недели – с 18 октября по 8 ноября. Впоследствии они вышли на очное обучение, но из-за увеличения случаев заболевания COVID-19 пришлось перевести учеников на дистанционку.
В каких городах возобновили очное обучение для учеников
- Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.
- Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.
- Львов – начальные классов в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.
- Киев – столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября.
- Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.
Всего за все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у более 3,2 миллиона человек. 2 684 584 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 78 754 инфицированных.
К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль призывает местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. По его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса, поэтому дети могут вернуться за парты.