Из 35 школ Черкасс сейчас 16 работают в обычном режиме. Остальные – к концу рабочей недели, 19 ноября, также вернутся к очной форме обучения.

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Заместительница городского головы Черкасс Анастасия Чубина говорит, что школы города продолжают дистанционно обучать учеников средних и старших классов, ведь количество привитых работников ниже 100%.

Но уже к концу рабочей недели все школы города вернутся к очной форме обучения учащихся средних и старших классов,

– заверила она.

Девятиклассница Надежда Лаврик говорит, что ей онлайн готовиться к ГИА труднее, чем в школе. "Мне тяжело учиться дистанционно, как-то не получается, не очень нравится. В школе одноклассники, как-то удобнее. А на дистанционном обучении связь может исчезать", – добавляет она.

Учителя отмечают, что при очной форме обучения успеваемость учащихся обычно выше.

Понимаем, что дистанционка иногда вынужденная, но когда есть возможность, то дети должны ходить и учиться в школе. Тогда будет хороший результат и показатели по ВНО,

– считает учительница математики Юлия Головня.

Напомним, что в Черкассах ученики были на каникулах три недели – с 18 октября по 8 ноября. Впоследствии они вышли на очное обучение, но из-за увеличения случаев заболевания COVID-19 пришлось перевести учеников на дистанционку.

В каких городах возобновили очное обучение для учеников

Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.

– школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение. Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.

– для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение. Львов – начальные классов в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.

– начальные классов в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября. Киев – столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября.

– столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября. Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки, 16 ноября, обнаружили 18 668 новых больных украинцев на COVID-19. Известно, что среди них 1 312 детей. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 769 человек.



Всего за все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у более 3,2 миллиона человек. 2 684 584 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 78 754 инфицированных.

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль призывает местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. По его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса, поэтому дети могут вернуться за парты.