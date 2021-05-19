Раненого ученика были готовы принять на лечение в Германии, однако он умер, не приходя в сознание.

К теме Тренера тира, где школьник получил пулевое ранение в голову, задержали

"К сожалению, сегодня (19 мая), перестало биться сердце девятиклассника черкасской школы №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в школьном тире", – говорится в сообщении департамента.

Отметим, что медики в течение месяца боролись за жизнь ребенка. Мальчик находился в коме и все это время его жизнь поддерживал аппарат.

Что известно о ранении ученика в тире

Трагедия произошла в тире спортивной школы №2 во время тренировки. Артем Попов с другими детьми пришел в тир, и когда тренер отлучился из комнаты, прозвучал выстрел.

Медики прибыли туда уже через несколько минут, но парень был без сознания. Пуля прошла через весь мозг, его состояние врачи оценили как критическое. Уже в больнице юношу перевели на искусственную вентиляцию легких.

Правоохранители задержали тренера тира в Черкассах и открыли уголовное производство по нескольким статьям, в том числе и о покушении на убийство.

Добавим, что после инцидента в Черкассах проверили все стрелковые тиры учреждений школьного и внешкольного образования горсовета. Двое из них оказались непригодными.