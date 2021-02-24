В Черкассах родители жалуются на учительницу младших классов, которая устроила травлю ученикам. Это продолжается уже несколько лет – детей обижают, а родителей шантажируют. Все дошло до того, что ученики отказываются ходить в школу.

Инцидент произошел в черкасской школе №27. Одна мама рассказала, что заподозрила неладное еще когда ее сын был во втором классе. Теперь он учится в четвертом, и мальчик отказывается ходить в школу.

К теме Случаи насилия в школах: кто виноват, какое наказание за буллинг и почему оправдывают учителей

"Первый случай был, когда его обвинили, что он украл у девочки свою ручку. Разобравшись в ситуации, выяснилось, что он ничего не крал, все посмеялись. Но учительница поставила его перед классом и обвинила в краже", – говорит женщина.

А когда ребенок прекратил посещать платную группу, учительница начала угрожать и шантажировать родителей, а ребенку – занижать оценки.

Во втором классе учительница поставила моего ребенка перед всем классом и сказала, чтобы дети говорили, кому чего плохого сделала моя дочь. После этого заставила публично извиниться,

– рассказывает мама другой школьницы.

Женщина добавляет, что подобные методы педагог практикует до сих пор. Кроме того, родители говорят, что учительница подстрекала их к тому, чтобы они оплачивали дополнительные занятия. А если те отказывались – сразу меняла отношение к ученикам и родителям.

Позже родители объединились в соцсети и выяснилось, что каждый из них недоволен учительницей. Родители написали коллективное письмо директору. Но в день, когда письмо занесли в школу, маму ученика пригласили в отдельную комнату, где стали запугивать и угрожали отчислить ребенка из школы.

К слову, учительница в Лысянке Черкасской области травила 12-летнюю девочку из-за того, что родители отказались подписывать заявление о начислении доплаты за классное руководство. Педагога суд признал виновной в буллинге ребенка. Детали скандала – читайте здесь.