В Черкассах ученикам продлили каникулы еще на неделю
Источник:Департамент образования Черкасс
В Черкассах школьники останутся на каникулах еще на неделю – до 31 октября. Это сделали, чтобы предотвратить распространение среди учащихся COVID-19.
Заместитель директора департамента образования и гуманитарной политики в Черкассах Богдан Белов рассказал, что продление каникул до 31 октября связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.
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Чиновник отметил, что такая идея носит рекомендательный характер.
Мы рекомендуем школам продлить каникулы еще на неделю. Однако каждая школа может принимать решение самостоятельно,
– заверил он.
Что говорят в МОН
Сергей Шкарлет подчеркнул, что обучение в школах со следующей недели (с 25 октября) будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.
В то же время вузам, колледжам и профтехам рекомендовали ввести дистанционное обучение на три недели – с 25 октября по 15 ноября.
К слову, школы в Киеве, Одессе, Луцке, Днепре, Ровно, Житомире, Полтаве и Николаеве уходят на недельные осенние каникулы с 25 октября. А в Чернигове каникулы могут начаться чуть позже. В городском управлении образования рекомендуют пойти на каникулы аж с 1 ноября.