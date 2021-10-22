В Черкассах ученикам продлили каникулы еще на неделю

В Черкассах школьники останутся на каникулах еще на неделю – до 31 октября. Это сделали, чтобы предотвратить распространение среди учащихся COVID-19.

Заместитель директора департамента образования и гуманитарной политики в Черкассах Богдан Белов рассказал, что продление каникул до 31 октября связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

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Чиновник отметил, что такая идея носит рекомендательный характер.

Мы рекомендуем школам продлить каникулы еще на неделю. Однако каждая школа может принимать решение самостоятельно,

– заверил он.

Что говорят в МОН

Сергей Шкарлет подчеркнул, что обучение в школах со следующей недели (с 25 октября) будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

В то же время вузам, колледжам и профтехам рекомендовали ввести дистанционное обучение на три недели – с 25 октября по 15 ноября.

К слову, школы в Киеве, Одессе, Луцке, Днепре, Ровно, Житомире, Полтаве и Николаеве уходят на недельные осенние каникулы с 25 октября. А в Чернигове каникулы могут начаться чуть позже. В городском управлении образования рекомендуют пойти на каникулы аж с 1 ноября.