В Черкассах трагически умерла школьница 8 класса

В школе №2 Черкасс трагически умерла ученица 8 класса. Это уже второй инцидент, связанный со смертью детей, в этой школе за месяц. Полиция расследует причины трагедии.

Власти Черкасс выразили соболезнование семье погибшей девочки. По поручению городского головы в этой ситуации будут разбираться.

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Как сообщает "Суспільне", в 12:30 10 июня нашли повешенной девушку 14 лет. Скорая помощь, которая прибыла на вызов, констатировала смерть ученицы.

Власть инициировала созыв комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также создаст специальную комиссию при городском Департаменте образования.

Мы будем детально разбираться, привлекая родителей, учителей и руководство школы, и будем оперативно реагировать, в соответствии с ситуацией,

– отметила заместитель городского головы Марина Гаркава.

Все обеспокоены тем фактом, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. Да, 27 мая ученик 9 класса этой же школы повесился дома после того, как вернулся домой с уроков.

К слову, в США 8-летний мальчик страдал от буллинга других школьников. Они систематически совершали нападения на него, били и оскорбляли. В результате мальчик не выдержал издевательств и покончил с жизнью.