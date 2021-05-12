Заместитель городского головы в Черкассах Марина Гаркава сообщила, что школы будут завершать учебный год 8 июня.

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Ведь, согласно закону, учебный год не должен длиться дольше первого июля и должен составлять обязательно 175 учебных дней.

В этом учебном году эти 175 дней завершаются именно восьмого июня. Поэтому этот день и определили, как конец обучения в школах,

– отметила Марина Гаркава.

По ее словам, сейчас обучение происходит по плану, поскольку дистанционное образование – это тоже одна из форм обучения. “В нынешних условиях это не влияет на продолжительность учебного процесса”, – добавила она.

Важно! Решение о структуре учебного года, а также его завершении школы принимают самостоятельно. Но они обязаны учесть закон, что учебный год не должен длиться дольше 1 июля и должен составлять 175 дней.

К слову, в Киеве решили не продолжать обучение в школах на лето. Там считают, что онлайн-обучение не повлекло существенного отставания от утвержденной программы. Поэтому, дети завершат обучение до конца мая.