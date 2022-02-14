Инцидент произошел еще в конце сентября 2020 года в гимназии №9 в Черкассах. Учительница и ее бывшая сваха подрались из-за внуков, которые учились в этом заведении.

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Так, родственница пришла в школу и посреди урока открыла дверь. В этот момент ее увидел внук, сидевший на последней парте. Она помахала ему рукой, чтобы он вышел к ней. Мальчик встал и направился к ней, но учительница в это время подошла к двери и стала их закрывать, чтобы ребенок не мог выйти.

Бабушка в тот день не забрала ребенка, педагог ее остановила и начала толкать и бить. Хотя во время заседания суда, она не признала, что била соперницу.

Избиения не было, они между собой толкались. Если бы она была так избита, то разве бы она ходила два часа по школьному двору и ждала полицию... она ввела в заблуждение охранника, которому соврала, что идет к директору, а сама пошла в класс,

– говорится в постановлении суда.

После скандала в заведении созвали комиссию и учительницу привлекли к ответственности. Сейчас она не работает в гимназии.

Как наказали учительницу? Суд признал женщину виновной в умышленном нанесении легких телесных повреждений. Она должна заплатить 850 гривен штрафа и 5 тысяч моральной компенсации.

К слову, учительница английского языка из Харьковской специализированной школы №77 применила силы к школьнику. Так, во время урока педагог заламывала руку ребенку и тянула его по классу. За этот поступок ей выписали выговор. Детали – читайте в статье.