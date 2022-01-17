Правоохранители обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории.

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Поэтому школьники 17 января вышли на онлайн-обучение. "Сегодня работаем на дистанцийке... Все школы опять якобы заминированы. Держимся!", – написала заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

Отметим, что анонимно "минируют" все школы уже несколько дней. Учащихся в это время эвакуируют, а спасатели обследуют помещение. Так что обучение срывается.

В городе планируют дистанционку

Поэтому в городе рассматривают вариант временно перевести детей на дистанционное обучение. Об этом написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке.

Если это будет повторяться, мы будем вынуждены перейти на дистанционное обучение. Родители испытывают значительные неудобства, забирая детей из школ домой. Они вынуждены бросать работу и теряют 2 – 3 часа, забирая детей и увозя домой,

– отметил он.

"Минирование" школ в Черкассах

Это уже четвертое "заминирование" школ за неделю. Раньше было такое:

В среду, 12 января, неизвестный заявил, что якобы заложил взрывчатку во все учебные заведения. В своем письме с угрозами аноним написал, что всю жизнь всех ненавидел и теперь "всем конец".

В четверг, 13 января, мужчина, назвавшийся Геннадием Валерьевичем Деноловым, заявил, что якобы заложил "многочисленные взрывные устройства" в школы №31, 5, 28, 15, 8, 6. Также "заминировали" черкасские ТРЦ.

В пятницу, 14 января, неизвестный сообщил о якобы заминировании всех школ города.

К слову, в Одессе 17 января сообщили о заминировании лицея. Правоохранители проверяют эту информацию. Угрозу взрыва проверяют следователи. Подробности – в статье.