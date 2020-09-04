В Черкассах из детского сада сбежал 5-летний мальчик. Он самостоятельно отправился из садика в торгово-развлекательный центр, где играл на аттракционах.

Об этом сообщила пресс-служба полиции охраны в Черкасской области.

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Так, работники ТРЦ увидели около 12 часов дня на аттракционах мальчика без присмотра взрослых, потому сообщили об этом в полицию.

Правоохранители прибыли по указанному адресу (ТРЦ на бульваре Шевченко) и нашли ребенка в детской игровой комнате. "Он с легкостью пошел с нами на контакт – назвал свое имя, возраст и рассказал, что знает свой адрес проживания", – рассказал правоохранитель.

Поэтому полицейские забрали ребёнка и завезли его домой. Там их встретила бабушка, которая уже искала мальчика. Так как ей позвонили из детского сада и сказали, что воспитанник сбежал.

Правоохранители призывают родителей контролировать своих детей и интересоваться, где и как они проводят свое время, уделять им больше внимания и проводить воспитательную работу.

К слову, сады в Украине начали работу с 1 сентября, однако некоторые из них уже закрылись из-за коронавируса. Так, в Киеве закрыли на карантин 4 детсада.