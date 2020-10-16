Осенние каникулы в Киеве начнутся несколько позже-с 21 октября. Ведь в КГГА считают, что частые отсрочки обучения могут закончиться тем, что дети будут учиться в июне.

Такое мнение высказала директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в комментарии "Радио Свобода".

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По ее словам, каникулы для всех – это не панацея, ведь подростков не удержишь дома, а за детьми младшей школы нужно кому-то ухаживать. Поэтому, даже если дети уйдут на каникулы раньше, они все равно, вернувшись в классы, снова будут обмениваться вирусами.

А такие частые отсрочки обучения могут закончиться тем, что дети будут учиться в июне. Ведь учебный год должен составлять не менее 175 дней. А какая тогда будет эпидемиологическая ситуация – неизвестно. Поэтому к введению досрочных каникул стоит подойти взвешенно,

- подчеркивает она.

Фиданян уверяет, что Киев не советует школам отпускать детей на каникулы с 15 октября.

"Я не могу вам сказать категорически: нет, ни в коем случае, только с 21 октября начнем каникулы. Мы ежедневно мониторим ситуацию, изучаем, сколько заведений ушло на дистанционное обучение, просматриваем, что у нас происходит в городе. сколько добавилось смешанной формы обучения", - говорит директор департамента образования.

Кроме того, Фиданян подчеркнула, что ситуация с детсадами сейчас под контролем. Учреждения дошкольного образования будут работать, потому что закрывать их нет необходимости.

Напомним, что Минобразования рекомендовало школам отправить учеников на осенние каникулы с 15 октября, а университетам перейти на временное дистанционное обучение. В некоторых регионах учебные заведения прислушались к рекомендациям правительства, а в некоторых городах дети будут учиться до 21 октября. Больше об этом – читайте здесь.