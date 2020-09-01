Из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября, школьники могут получить внеплановые каникулы, ведь именно в учебных заведениях часто устраивают избирательные участки и комиссии.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в комментарии журналистам УНИАН.

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По его словам, сейчас Минздрав совместно с ЦИК комфортно и безопасно разрабатывает механизм, как в условиях пандемии COVID-19 провести выборы. Поэтому, в ближайшие дни они вместе обнародуют пошаговую инструкцию.

Если вы спрашиваете о школах, то мы уже понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы,

– заявил Степанов.

Он добавил, что нужно, чтобы дети не учились в школе в то время, когда будет заседание комиссий и подсчет голосов.

К слову, 15 июля ВРУ приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. И уже с 5 сентября начнется избирательный процесс.