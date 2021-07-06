На заметку поступающим: чему учиться, чтобы быть успешным в 2050 году

Востребованность профессий быстро меняется из-за того, что мир развивается и все чаще используют технологии. Поэтому сейчас абитуриентов больше всего волнует вопрос, какие профессии будут популярны через 5 – 10 лет. Чему нужно учиться сейчас, чтобы стать успешным в будущем – читайте в статье.

Недавно Национальное агентство квалификаций опубликовало рейтинг 30 самых востребованных специальностей будущего.

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Интересно, что большинство востребованных украинцев будут работать в интернете, а спросом будут пользоваться даже учителя.



Популярные профессии в будущем / Инфографика 24 канала

Кроме того, психолог Елена Гридасова поделилась прогнозами авторитетных ученых-футурологов о будущем и рассказала, какие сферы будут популярны через 30 лет.

Чему научиться, чтобы быть успешным в 2050 году

Самая перспективная сфера – персональные услуги

Чтобы ваши дети мечтали о действительно полезной в будущем работе, предложите простой эксперимент. Пусть они представят себе, как их любимые занятия можно приспособить для конкретных людей – родных, друзей, соседей.

Так как, по словам экспертов, в "прошлое" отойдет работа на предприятиях, в офисах (речь идет о секретарях) и однотипная интеллектуальная работа.

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Где же люди будут проявлять свои способности? В сфере персональных услуг. Также популярным будет создание вручную уникальных вещей и разработка оригинальных идей. А востребованность человека будет зависеть от его креативности.

Творческие способности – будут фаворитами

Конечно, не каждый будет составлять композиции и писать картины. Однако творческие способности будут необходимы даже поварам, парикмахерам, садоводам или строителям.

Поэтому, если вы можете и любите выпекать необычные тортики или делать фантастические букеты, то это со временем будет самым крутым преимуществом, когда все остальные делают все стандартное и одинаковое.

Переключение с одного проекта на другой

Когда-то люди меняли при жизни от 2 до 5 мест работы или работали всю жизнь на одной. И если сейчас работник за время карьеры сотрудничает с 10 – 15 фирмами, то в будущем люди будут задействованы в 500 краткосрочных проектах (в основном онлайн).

Поэтому будет цениться умение:

работать с новыми людьми,

четко договариваться о распределении труда,

становиться командой,

не срывать дедлайны,

эффективно поддерживать связь и т. д.

Популяризация майнд-фитнеса

В будущем обыденностью станет майнд-фитнес ("удерживание мозга в тонусе"). Речь идет об умении концентрироваться, переключать внимание, памяти, скорости обработки информации и тому подобное. И все это придется тренировать и развить до максимума.



В будущем нужно будет детально анализировать информацию / Фото Unsplash

Развитие критического мышления

Сейчас умение обрабатывать большое количество данных ценится, но вскоре люди полностью переложат эту обязанность на гаджеты.

Однако людям придется анализировать, отбраковывать информацию, не верить всему и делать выводы. Поэтому, нашим детям придется в лавинах информации находить достоверную.

"Дизайнер своего образования"

Программирование, веб-дизайн, иностранные языки, журналистика и некоторые другие престижные сегодня профессии не имеют будущего, потому что станут банальными школьными предметами и навыками, которыми будут владеть все.

А в будущем профессионалами будут считаться те, кто имеет уникальный микс из разных специальностей и может их творчески совместить. Поэтому уметь мыслить интегративно, находить общее в разных темах и дисциплинах – вот чему нужно будет научиться.

Какие профессии будут популярны в 2050 году

Кибер-секьюрити

Дизайнер симуляторов

Биотехнолог

Нанопрограммист

Гений-программист

Инженер 3D-принтеров

Менеджер активности в соцсетях.

К слову, несмотря на развитие технологий, некоторые направления остаются самыми популярными годами. Какие специальности в вузах до сих пор востребованы – смотрите мировой рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021.