На заметку поступающим: чему учиться, чтобы быть успешным в 2050 году
Источник:"Освіторія"
Востребованность профессий быстро меняется из-за того, что мир развивается и все чаще используют технологии. Поэтому сейчас абитуриентов больше всего волнует вопрос, какие профессии будут популярны через 5 – 10 лет. Чему нужно учиться сейчас, чтобы стать успешным в будущем – читайте в статье.
Недавно Национальное агентство квалификаций опубликовало рейтинг 30 самых востребованных специальностей будущего.
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Интересно, что большинство востребованных украинцев будут работать в интернете, а спросом будут пользоваться даже учителя.
Популярные профессии в будущем / Инфографика 24 канала
Кроме того, психолог Елена Гридасова поделилась прогнозами авторитетных ученых-футурологов о будущем и рассказала, какие сферы будут популярны через 30 лет.
Чему научиться, чтобы быть успешным в 2050 году
Самая перспективная сфера – персональные услуги
Чтобы ваши дети мечтали о действительно полезной в будущем работе, предложите простой эксперимент. Пусть они представят себе, как их любимые занятия можно приспособить для конкретных людей – родных, друзей, соседей.
Так как, по словам экспертов, в "прошлое" отойдет работа на предприятиях, в офисах (речь идет о секретарях) и однотипная интеллектуальная работа.
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Где же люди будут проявлять свои способности? В сфере персональных услуг. Также популярным будет создание вручную уникальных вещей и разработка оригинальных идей. А востребованность человека будет зависеть от его креативности.
Творческие способности – будут фаворитами
Конечно, не каждый будет составлять композиции и писать картины. Однако творческие способности будут необходимы даже поварам, парикмахерам, садоводам или строителям.
Поэтому, если вы можете и любите выпекать необычные тортики или делать фантастические букеты, то это со временем будет самым крутым преимуществом, когда все остальные делают все стандартное и одинаковое.
Переключение с одного проекта на другой
Когда-то люди меняли при жизни от 2 до 5 мест работы или работали всю жизнь на одной. И если сейчас работник за время карьеры сотрудничает с 10 – 15 фирмами, то в будущем люди будут задействованы в 500 краткосрочных проектах (в основном онлайн).
Поэтому будет цениться умение:
- работать с новыми людьми,
- четко договариваться о распределении труда,
- становиться командой,
- не срывать дедлайны,
- эффективно поддерживать связь и т. д.
Популяризация майнд-фитнеса
В будущем обыденностью станет майнд-фитнес ("удерживание мозга в тонусе"). Речь идет об умении концентрироваться, переключать внимание, памяти, скорости обработки информации и тому подобное. И все это придется тренировать и развить до максимума.
В будущем нужно будет детально анализировать информацию / Фото Unsplash
Развитие критического мышления
Сейчас умение обрабатывать большое количество данных ценится, но вскоре люди полностью переложат эту обязанность на гаджеты.
Однако людям придется анализировать, отбраковывать информацию, не верить всему и делать выводы. Поэтому, нашим детям придется в лавинах информации находить достоверную.
"Дизайнер своего образования"
Программирование, веб-дизайн, иностранные языки, журналистика и некоторые другие престижные сегодня профессии не имеют будущего, потому что станут банальными школьными предметами и навыками, которыми будут владеть все.
А в будущем профессионалами будут считаться те, кто имеет уникальный микс из разных специальностей и может их творчески совместить. Поэтому уметь мыслить интегративно, находить общее в разных темах и дисциплинах – вот чему нужно будет научиться.
Какие профессии будут популярны в 2050 году
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Кибер-секьюрити
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Дизайнер симуляторов
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Биотехнолог
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Нанопрограммист
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Гений-программист
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Инженер 3D-принтеров
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Менеджер активности в соцсетях.
К слову, несмотря на развитие технологий, некоторые направления остаются самыми популярными годами. Какие специальности в вузах до сих пор востребованы – смотрите мировой рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021.