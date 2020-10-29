Карантин уже стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Многие родители привыкли работать из дома, а в период осенних каникул дома остаются еще и дети. Это отличный шанс занять школьников чем-то интересным и полезным. А чтобы это время не прошло напрасно, мы подготовили для вас несколько интересных рекомендаций.

Первый день дома обычно проходит лениво: можно подольше поспать, ведь не нужно спешить в школу. Если родители работают дома – дети могут мешать, или же на них не будет времени, поэтому стоит выделить свободный день для того, чтобы выбрать несколько интересных занятий для детей. Позже можно выбрать чем заняться вместе, когда родители будут свободны и смогут уделить время детям.

Чем занять детей на каникулах

Изделия из бумаги

Дети от мала до велика неплохо умеют мастерить всякие мелочи из бумаги, пластилина и других подручных материалов, даже если не всегда понятно, что в результате получается. Однако такие занятия очень полезны и развивают немало навыков. Кроме того, изготовление изделий из бумаги прекрасно занимает внимание детей разного возраста, ведь можно выбрать от простых элементов до детализированных моделей транспорта или зданий.

Для того, чтобы занять ребенка изготовлением моделей из бумаги вам понадобится всего лишь домашний принтер и базовое канцелярские принадлежности: ножницы, клей и скрепки. В интернете можно найти огромное количество моделей для сборки, еще бы, ведь Papercraft – это целое хобби, которому не только дети, но и взрослые уделяют немало времени. Именно поэтому вы запросто отыщете модели разной сложности, а для того, чтобы заинтересовать ребенка еще больше, можно подобрать модель любимого героя или персонажа игры, книги или мультфильма.

Все, что нужно – выбрать желаемую модель, скачать инструкции и элементы для сборки и распечатать их.

Немало полезных и интересных моделей вы можете найти на сайте Creative Park. Здесь есть множество материалов для работы с бумагой, которые удобно разделены по возрасту и разделам.

Важно, чтобы в весь процесс, начиная от выбора персонажа или модели, был вовлечен ребенок. Так он еще больше заинтересуется занятием, кроме того, вы сможете ему подробно объяснить что и как делать.

Поэтому можно выбрать более простые модели, чтобы ребенок мог без вашей помощи заниматься их сборкой, когда вы не сможете быть рядом. А более сложные модели можно отложить на время, когда вы сможете их сложить вместе с ребенком.

Бумагу можно применить в создании и других интересных элементов: альбомы, дневники, записные книжки или открытки делать не менее интересно, чем собирать модели. Кроме того, такое занятие может больше понравиться девочкам. Как и моделей для papercraft – примеров разнообразного скрапбукинга в интернете немало. Ребенок может самостоятельно создать тематический альбом, или украсить рамку для фото, все, что ему нужно – немного вашего внимания и распечатанные на домашнем принтере элементы для скрапбукинга.

Настольные игры – это отличный повод собраться всей семьей за интересной игрой и пообщаться, занимаясь общим делом. Вы всегда можете приобрести в интернете что-то из старой доброй классики: "Монополия", "Манчкин", "Уно" и немало других интересных игр. Однако вы также можете самостоятельно скачать и распечатать элементы для настольных игр, которых в интернете тоже немало. Кроме того, это занятие можно разделить на два этапа – сначала дети сами или же вместе с вами могут вырезать и сложить все нужные элементы для игры, а уже потом вы вместе можете сыграть в настолку.

Стоит отметить, что для всех вышеупомянутых занятий необходимо иметь домашний принтер. Лучше, чтобы это была модель с возможностью цветной печати, которая сможет делать качественные отпечатки и много печатать. Принтеры Canon MegaTank прекрасно справятся не только с этими задачами, но и легко, быстро и качественно напечатают фотографии, рабочие документы или дополнительные материалы для обучения.

Также рекомендуем использовать оригинальные расходные материалы – ведь именно оригинальные чернила обеспечат долгую жизнь вашему принтеру и сэкономят вам немало денег, поскольку использование некачественных и дешевых неоригинальных чернил рано или поздно закончится дорогим ремонтом.

Видеоблог

Видеоблоги уже давно превратились не только в хобби но и в полноценный способ заработка. Никогда не поздно начать свой собственный и даже семейный блог на YouTube. Если вы определились с тематикой, или имеете сильное желание, однако не знаете с чего начать, мы подготовили материал, где даем несколько базовых советов о том с чего начать, чтобы стать видеоблогером.

Если вы уже определились с тематикой, перед вами встанет выбор: на что будете снимать? К счастью, мы можем порекомендовать универсальное комплексное решение, которое можно использовать как для видеоблога, так и для рабочих конференцй и даже онлайн занятий или обучения.

Таким комплексным решением является недорогой набор Canon EOS M50 Web Kit.

В его состав входят:

камера Canon EOS M50;

объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомикрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта памяти SDXC 64GB;

зарядка на 220 Вольт.

инструкции по подключению и настройке.

Основой комплекта является современная беззеркальная фотокамера EOS M50. Матрица камеры обладает рекордной чувствительностью – 51200ISO. Это значит, что вам не нужно заморачиваться дополнительным освещением, ведь камере буквально достаточно света от монитора, чтобы выдать качественную картинку.

Вы сможете записывать видео в современном формате 4K, а это значит, что на выходе вы получите картинку отличного качества. Кроме того, саму камеру из набора можно применить для создания семейных видео или фото материалов.

Все подключается быстро и удобно благодаря детальным видеоинструкциям на сайте производителя. Кроме того, можно скачать инструкции в PDF формате, где пошагово рассказывают, как все правильно подключить и настроить.

Комплект EOS M50 Web Kit будет полезным также и для дистанционного обучения. Мы не знаем, какие еще сюрпризы подготовил для нас карантин, поэтому лучше заранее позаботиться о необходимой технике для обеспечения качественного учебного процесса.

Кулинария

Организуйте для ребенка мастер-класс по приготовлению чего-нибудь вкусненького (например, печенья). Позвольте ему поэкспериментировать с декором, начинкой, заинтересуйте самим процессом.

Детям всех возрастов понравится такое занятие, потому что, во-первых, дети с большим удовольствием едят собственноручно приготовленную еду, во-вторых, необычное блюдо надолго привлечет внимание ребенка.

После этого пригласите всю семью на чаепитие или ужин. Весь процесс можете снять на видео, обещаем – это будет весело (вот вам и идея для видеоблога).